Verbotsgesetz: Geschworene sprachen 19-Jährigen frei

Sein überdurchschnittliches Interesse an Chemie war es, das einen heute 19-Jährigen ins Visier des Landeskriminalamts brachte. Der HTL-Absolvent hatte sich an der Herstellung von Sprengstoff versucht und Drogen sollen auch im Spiel gewesen sein. Dies wird allerdings ein anderes Verfahren klären.

Im Zuge ihrer Ermittlungen stießen die Beamten noch auf eine andere strafbare Tätigkeit aus den Jahren 2018 bis 2020. Der Teenager tauschte Bilder und Texte per WhatsApp aus, die den Nationalsozialismus verherrlichten beziehungsweise verharmlosten.

Verkündete Freispruch: Richter Franz Furtner. Foto: Pfeiffer

Bei einer Anklage wegen des Verbotsgesetzes fährt die Justiz das große Besteck auf, weswegen sich der jetzige Grundwehrdiener vor einem Schwurgericht verantworten musste. So für das Posting eines Wehrmachtssoldaten im September 2019, versehen mit dem eindeutigen Text: „Willste Spass, brauchste Gas.“ A

uch wurde ein Foto auf dem Handy des Jugendlichen sichergestellt, das – besonders geschmacklos – das Konterfei Anne Franks auf einem Pizzakarton zeigt, versehen mit dem Schriftzug „Die Ofenfrische“.

Der 19-Jährige bekannte sich schuldig, die inkriminierten Nachrichten weitergeschickt zu haben. Er habe gedacht, das sei „so vertrottelt dargestellt, dass es schon wieder lustig ist“. Dass er sich damit strafbar mache, habe er erst später erfahren. Zum Lachen war dem vorsitzenden Richter Franz Furtner natürlich nicht. Er hinterfragte das geschichtliche Wissen des Jugendlichen und dessen Kenntnisse der einschlägig bekannten NS-Codes.

Dabei offenbarte der junge Mann eher eine erschreckende Unbedarftheit als eine – wie auch immer geartete – Gesinnung. Das griff sein Verteidiger, Manfred Arbacher-Stöger, bereits in seinem Eröffnungsplädoyer auf: „Wie bled ma is als Jugendlicher …“

Der Advokat argumentierte mit der Lässlichkeit der „Jugendsünde.“ Das war aber nicht sein einziger Pfeil im Köcher. Der 19-Jährige hat sich einer Therapie unterzogen, lebt in stabilen familiären Verhältnissen und rettete im März dieses Jahres einem Menschen das Leben.

Staatsanwalt Lambert Schöfmann tat sich in seinen Schlussworten schwer, in dem Burschen einen verkappten Nazi zu sehen. Nach dem „Gebot der Fairness“ würde selbst er als Staatsanwalt mit „Nein“ auf die Frage antworten, ob der künftige Chemiestudent schuldig sei. Einstimmig schlossen sich die Geschworenen dieser Meinung an, womit der 19-Jährige freigesprochen wurde.

