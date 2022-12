Schmidataler spendeten 251 Packerl für die Ukraine

Werbung

Pfarrsekretärin Martha Pfeifer vom Pfarrverband Mittleres Schmidatal (mit Pfarrhofsitz in Großweikersdorf) startete heuer eine Weihnachtspackerlaktion für die Binnenflüchtlingskinder in der Ukraine. Wolfgang Schuhmann und Wolfgang Traindl von den Rotary Clubs Hollabrunn-Weinland und Geras-Waldviertel überbrachten die Spende von vier Notstromaggregaten. Diese übernahm Taras Humennyi in Oberthern. Humennyi ist Priester am Bischofssitz in Stryi in der Westukraine. Er war zuvor sechs Jahre lang Kaplan in der Pfarre Großweikersdorf.

Martha Pfeifer bekam exakt 251 Packerl von der Bevölkerung im Pfarrverband. Ein ganzes Zimmer in ihrem Obertherner Wohnhaus war damit ausgefüllt. „So viele Packerl hatte ich noch nie“, strahlte Pfeifer, als alles im Bus verstaut war. In einem Geschenkskarton – die Aktion heißt „Weihnachten im Schuhkarton“ – sind Kindergewand, Spielsachen und Süßigkeiten.

Notstromaggregate für mehrere Familien

Die Packerl gehen an Kinder, die in die westukrainische Stadt Stryi geflüchtet sind. Doch auch hier gibt es schon russische Raketenangriffe. „Wenn wir Abwehrraketen zurückschießen, haben wir vier Stunden keinen Strom, dann wieder für acht Stunden Strom“, erzählte Humennyi. So werden die gespendeten Notstromaggregate für den Bischofssitz in Stryi und für mehrere Familien verwendet.

„Bei einem Angriff ist auch das Handynetz weg“, schilderte der Geistliche. Vor einem Raketenangriff werden die Menschen durch eine eigene Handy-App gewarnt. Auf die Frage, ob man hier nicht in ständiger Angst lebe, meinte Humennyi: „Am Anfang des Krieges war schon Angst dabei, aber man gewöhnt sich daran.“

Genug Verpflegung für Nikolausfest in der Ukraine

Es gebe zwar nicht genug Strom, Gas zum Kochen und Lebensmittel seien jedoch reichlich vorhanden. „Wir hatten heuer und voriges Jahr eine sehr gute Kartoffelernte, auch im Sommer gab’s eine reiche Ernte“, berichtet der Pfarrer. Für das Nikolausfest am 19. Dezember werde die Verpflegung also ausreichen. An diesem Tag gibt es in der Ukraine die Bescherung. Weihnachten wird am 7. Jänner gefeiert; jedoch ohne Geschenke.

Mit den gespendeten Sachen im Kleinbus fuhr Humennyi gegen Freitagmittag ab in Richtung Ukraine, damit Kinder mit Geschenken und einige Haushalte mit mehr Strom versorgt werden können.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.