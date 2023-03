Hochzeitsboom hält an: Die Top-Adresse in NÖ ist 2023 ausgebucht

Die Schmiede am Ravelsbach wurde unter den beliebtesten Hochzeitslocations in Österreich in Niederösterreich auf Platz eins und österreichweit immerhin auf Platz sechs gereiht. Innerhalb kürzester Zeit hat sich diese Location vom Geheimtipp zu einem der beliebtesten Hochzeitshotspots für standesamtliche Hochzeiten entwickelt.

„Schon nach der Eröffnungssaison 2018 schaffte es die Schmiede auf Anhieb ins Finale des Austrian Wedding Award, der auch als Oscar der österreichischen Hochzeitsbranche bezeichnet wird“, sagt Kaja Schossmaier, Geschäftsführerin der Schmiede am Ravelsbach. In der Kategorie „beste Trauungslocation“ gelang es gleich dreimal in Folge, ins Finale zu kommen.

Hochzeitssaison 2023 ist bereits ausgebucht

Heuer freut man sich über den ersten Platz des „WOW-Awards“ als beliebteste Hochzeitslocation Niederösterreichs. Den Corona-Jahren folgte ein Hochzeitsboom im Vorjahr. Der Trend zum Heiraten hält auch heuer an. Schossmaier: „2023 ist bereits ausgebucht. Ab Mitte April sind Anfragen für die Saison 2024 möglich. Die beliebten Wochenendtermine werden erfahrungsgemäß wieder schnell vergeben sein.“

Ganz hervorragend funktioniere die Zusammenarbeit mit dem Standesamt der Marktgemeinde Ravelsbach. So kann den Brautpaaren ein einzigartiges und familiäres Hochzeitserlebnis geboten werden, denn der Trend geht immer mehr zu individuellen standesamtlichen Trauungen.

Der Ausgang von der Schmiede zum Garten ist zur Zeit der Rosenblüte besonders stimmungsvoll. Foto: Schmiede am Ravelsbach

Durchschnittlich übernachten rund 80 Hochzeitsgäste in den nahegelegenen Beherbergungsbetrieben, da viele der Brautpaare aus dem Raum Wien kommen. Doch selbst zahlreiche Briten und Japaner befanden sich in den letzten Jahren unter den Hochzeitsgästen, die dann gleich einen Urlaub im Weinviertel anhängten. Auf den gestiegenen Bedarf an Übernachtungen haben neue Vermieter bereits reagiert.

„Englischer Garten“ mit herrlichen Motiven für Hochzeitsfotos

„Beim Konzept sind wir einfach immer danach gegangen, was uns selbst gefällt und wichtig wäre“, erläutert Kaja Schossmaier. „Bei Hochzeitsfeiern geht es darum, genug Zeit mit Freunden und Familie verbringen zu können, auch bei Schlechtwetter eine tolle Feier zu haben und die Feier an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können.“

Der 1,2 Hektar große „Englische Garten“ wird von den Hochzeitspaaren vor allem auch deshalb sehr geschätzt, weil das gesamte Areal genutzt werden kann. Hier findet sich eine Unzahl an herrlichen Motiven für die Hochzeitsfotos. Im ersten Lockdown ist ein weiterer Festsaal entstanden.

Wie die Schmiede entstand ...

Die ehemalige Schmiede, Weberei und Perlmuttfabrik wurde von den Eigentümern, der Wiener Juristenfamilie Puschner, in den 1980er-Jahren erworben. Hier war mehr als 15 Jahre lang Sitz des Weinviertler Kultursommers. 2017/18 wurde die Idee geboren, die Räume für Hochzeiten und sonstige Events umzugestalten.

