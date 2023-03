Verträge besiegelt: Glasfaser für jeden Haushalt bis 2025

Die flächendeckende Breitbandversorgung mit Glasfaser soll Hollabrunn als Standort für Betriebe und Bevölkerung attraktiver und zukunftssicher machen. Ende 2024 soll jeder Haushalt mit Glasfaser-Internet versorgt sein.

Mit den Bauarbeiten wird im dritten Quartal 2023 in mehreren Orten gestartet. In der Stadt werden die Tiefbauarbeiten im Bereich der Schulcampus-Baustelle gleich für Glasfaser-Vorbereitungen genutzt.

„Der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes ist ein wichtiger Schritt für unsere Region und für unsere Zukunft. Dass die Bauarbeiten so schnell abgeschlossen werden und schon 2025 jeder Haushalt im Gemeindegebiet über Glasfaser-Internet verfügen kann, freut mich ganz besonders“, zeigt sich Bürgermeister Alfred Babinsky über den ambitionierten Zeitplan erfreut.

Keine Mindestquote, Info-Veranstaltung am 11. Mai

Wie bereits berichtet, fallen für die Stadtgemeinde Hollabrunn für die Erstellung der gesamten Infrastruktur keine Kosten an, die Finanzierung läuft über Nutzungsgebühren für die Infrastruktur durch die Provider. Außerdem wird für die Errichtung keine Mindestquote an teilnehmenden Haushalten benötigt und das Glasfasernetz steht allen Internet-Anbietern zur Verfügung.

Die Haushalte entscheiden selbst, welchen der Partneranbieter sie wählen. Wer sich bis 30. Juni für einen Hausanschluss entscheidet, bekommt ihn zum Angebotspreis von 279 Euro.

Besonderer Wert werde darauf gelegt, so Babinsky, die Bevölkerung umfassend und in regelmäßigen Abständen zu informieren. Eine große Informationsveranstaltung findet am 11. Mai um 18 Uhr im Stadtsaal Hollabrunn statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.