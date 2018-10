Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg wollte am Montagabend sein Pferd und die beiden Pferde seiner Gattin von der Koppel in den Stall in Obermallebarn bringen. Dort sollten die drei Tiere aber nicht mehr ankommen ( wir hatten am Dienstag berichtet, siehe hier und unten).

Eines der Pferde lief fluchtartig weg, weil es von zwei freilaufenden Hunden erschreckt wurde. Die beiden anderen Pferde scheuten daraufhin ebenfalls und liefen genauso Richtung Viendorf davon.

Zum Unglück kam es, als die Tiere die Schienen querten: Auf der Nordwestbahnstrecke wurden die drei Pferde kurz vor 20 Uhr von einem Zug erfasst. Der Treibfahrzeugführer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Die drei Pferde überlebten die Kollision nicht. Sie wurden von der FF Viendorf mit einer Seilwinde über den Bahndamm auf ein angrenzendes Feld gezogen.