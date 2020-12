Der UHC Hollabrunn stellte zur Massentestung ein Aufgebot von 28 freiwilligen Helfern. Nach kurzer Beratung fassten diese den Entschluss, ihre Karten an bedürftige Personen bzw. Familien weiterzugeben.

„Wir haben heuer selbst im Rahmen unserer Coronazertifikatsaktion sehr viel Unterstützung durch unsere Fans, Sponsoren und Mitglieder erfahren und wissen das wirklich sehr zu schätzen", erklärt UHC-Manager Gerhard Gedinger. Darum sei es dem Handball-Club ein besonderes Anliegen gewesen, die Gutscheinkarten an jene weiterzugeben, die es wahrscheinlich gerade zu Weihnachten besonders benötigen.

So wurden die Wertgutscheine in die vertrauensvollen Hände des Kiwanis-Club Hollabrunn gelegt, der die insgesamt 600 Euro an Bedürftige weitergibt.