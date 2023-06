„Alles, was du ansprichst, bricht nicht irgendwann einmal hervor“

Am Hollabrunner Friedhof gibt es eine Grabstelle für stillgeborene Kinder. Wie die NÖN berichtete, hat dort der Steinmetzbetrieb Zechmeister eine Einfassung aus Trittplatten kostenlos neu gestaltet. „Das fand ich sehr schön“, reagierte die diplomierte Lebensberaterin Susanne Berger darauf. Denn diese Grabstelle am Stadtfriedhof, die es seit 2004 gibt, zeige die Wertschätzung und dass es ein Andenken an diese Kinder gibt.

Durch den Bericht inspiriert, machte die Schöngrabernerin ein Video für ihre Community in den Sozialen Medien. Darin las sie eine Geschichte aus einem ihrer ICH-Bücher vor. Diese zeigt, wie sich eine Fehlgeburt auf eine Frau und die ganze Familie auswirken kann.

„Das Video wurde über 2.000 Mal aufgerufen. Ich habe sehr viele positive Reaktionen bekommen.“ Manche Betroffene haben der dreifachen Mutter sogar ihre eigene Geschichte gemailt. „Das zeigt, dass der Bedarf da ist, darüber zu reden.“ Sie merkt in ihrer Praxis und auch in privaten Gesprächen: „Es ist wichtig, es auszusprechen. Das erleichtert vieles.“ Schon alleine deshalb, weil die Frau dann merkt, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleine ist.

Viele Frauen fürchten sich vor einer neuen Schwangerschaft, weil sie sich die Schuld geben Susanne Berger, Lebensberaterin

Eine Fehl- oder Totgeburt beschäftigt eine Frau ihr ganzes Leben, wenn sie nicht aufgearbeitet wird. Das zeigt sich etwa, wenn Frauen im Hospiz plötzlich darüber sprechen, dass sie einmal ein Kind verloren haben. Oft sind die Frauen mit ihrem Schmerz alleine, oder es wird von anderen heruntergespielt.

„Viele Frauen fürchten sich vor einer neuen Schwangerschaft, weil sie sich die Schuld geben und Angst haben, dass sie das Baby wieder verlieren“, weiß Berger. Eine Klientin habe ihr einmal erzählt: „Wenn ich Ihr Buch schon früher gekannt hätte, dann hätte ich heute vielleicht auch Kinder.“ Sie erlitt mehrere Fehlgeburten und aus Angst vor weiteren Verlusten gab sie ihren Kinderwunsch auf.

Lebensberaterin Susanne Berger beobachtet, wie hoch der Gesprächsbedarf bei Frauen nach einer Fehlgeburt ist. Diese fühlen sich immer noch mit ihrem Schmerz allein gelassen und unterdrücken oft die Trauer. Foto: Sandra Frank

Wenn Schmerz und Trauer unterdrückt werden, kommen die Gefühle irgendwann wieder hoch. „Alles, was du ansprichst und Raum bekommt, bricht nicht irgendwann einmal hervor.“ Es sei wichtig, dass jedes Kind seinen Platz in der Familie bekomme, auch wenn es sich um eine stille Geburt handelt. So kann es sich etwa bei Geschwisterkindern durch Schulprobleme bemerkbar machen, dass sie nicht ihren richtigen Platz in der Familie haben.

Der Gesprächsbedarf ist aber nicht nur bei Frauen zu beobachten. „Der Vater verliert ebenfalls ein Kind“, betont Berger. Doch diese sind meistens außen vor, weil der Fokus auf der Mutter liegt. Bei Männerrunden hat sie aber schon beobachtet: „Wenn einer mit dem Thema anfängt, dann reden auch die anderen darüber. Und das ist wichtig“, wiederholt sie.