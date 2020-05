„Auch unsere Branche ist gebeutelt, aber mit Blick auf andere, welche von einem Tag auf den anderen schließen mussten, möchte ich mich nicht beklagen“, erzählt Bäckermeister Bernd Hartner im NÖN-Gespräch. Etwa zehn der 40 Mitarbeiter des Traditionsbetriebs befinden sich aktuell in Kurzarbeit.

Die Route der Jausen-Box in Hollabrunn hat sich coronabedingt leicht geändert. Statt früh morgens am Bahnhof, startet die Tour nun vor der neuen Rot-Kreuz-Bezirksstelle. Die Stimmung der Kunden im Schöngraberner Stammhaus, der Jausen-Box, wie auch am Leitzersdorfer (Bezirk Korneuburg) Standort und bei den Handelspartnern sei überwiegend positiv. „Wichtig ist, kein Drama zu machen“, lautet Hartners Credo, besonders in diesen herausfordernden Zeiten.

Herausfordernd war besonders der Beginn der Coronakrise, als niemand so recht wusste, wie und was die Kunden einkaufen – „die Hamster haben es uns nicht leicht gemacht“, schmunzelt Hartner.



170 Pakete in alle Ecken des Landes verschickt

Als die Kunden Hartners Online-Shop für vegane Produkte (Bernds Welt) entdeckten, zeigte sich einmal mehr, dass Flexibilität das Gebot der Stunde sei. „Innerhalb von zwei Wochen haben wir 170 Pakete in alle Ecken des Landes verschickt“, erinnert sich der Unternehmer an die Tage vor Ostern. Und so wurde in Hartners Backstube nicht nur gebacken, sondern auch verpackt. Lange Gesichter habe es bei Hartners Mitarbeitern aber nie gegeben. Das liegt sicher daran, dass der Bäckermeister selbst stets positiv auf eine Situation blickt.

Auf sein motiviertes Team ist er sehr stolz. Nur so kann er die Krisenzeit gut überstehen - und Erfolge einfahren, wie zum Beispiel beim internationalen Brotwettbewerb 2020. Die Siegerehrung fand zwar noch nicht statt, doch die Ergebnisse liegen auf dem Tisch: Hartner Brot & Bernds Welt – die vegane Produktlinie – holten 15 Goldmedaillen, 22 ins Silber und fünf in Bronze. Das macht Bernd Hartner zum besten Bäcker von Niederösterreich, zum zweiten Mal in Folge. Ein Titel, den der Bäcker gerade 2020 gern entgegennimmt, denn Hartner Brot feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen.

"Genial einfach und gut" - das neue Produkt im Hause Hartner

„Einfach cool“ findet er, dass neue, ebenso wie traditionelle Produkte mit Gold ausgezeichnet wurden. Manche davon „gibt es schon länger als mich“, spricht Hartner schmunzelnd vom Salzstangerl, dem Vorschussbrot und natürlich dem Lehmofenbrot, dass der Bäckerei schon viele Goldene beschert hat.

Sich solchen Bewerben zu stellen, rät Hartner jedem Betrieb. Denn das Feedback der Fachjury sei eines, mit dem man gut arbeiten könne. Außerdem müssen die eingereichten Produkte vom Bäcker beschrieben werden. „Dazu musst du dich mit deinem Produkt auseinandersetzen“, meint Hartner. Dafür nehme man sich im laufenden Betrieb oft nicht die Zeit. Es sei aber wichtig, um sich bewusst zu machen, was das Produkt eigentlich ausmacht.

Bei einer solchen Auseinandersetzung entstand im Hause Hartner etwas Neues: Das Weinviertler, ein Jausenbrot, dass es seit knapp drei Wochen im Sortiment gibt. „Es ist so genial einfach und gut“, schwärmt der Bäckermeister von dem Weinviertler Mischbrot aus Dinkel und Roggen.

Viele neue Kundengesichter in der Bäckerei

Sein Erfolgsgeheimnis? Es sei dem Betrieb gelungen, die Region zu stärken und im Weinviertel kontinuierlich zu wachsen. „Das find‘ ich super und reizvoll, denn da kaufen wir unsere Rohstoffe.“

In der Coronakrise habe auch Bernd Hartner in der Schöngraberner Bäckerei viele neue Gesichter gesehen, weil die Menschen bewusst die kleinen Geschäfte aufgesucht haben. „Ich hoffe, dass das auch nach der Krise so bleibt.“