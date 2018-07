Die ländliche Region und deren Betriebe sollen gestützt werden. Das ist das Ziel der Plattform kostbares-weinviertel.at.

Hier tat sich der Verein „Landentwicklung um Hollabrunn“ mit der Leader-Region zusammen. Obmann des Vereins ist Fritz Schechtner, Bauernkammerobmann in Hollabrunn.

„Wir diskutieren viel über Regionalität und Nachhaltigkeit. Ich will aber nicht nur diskutieren, es müssen auch Taten folgen“, erklärt Schechtner, wie es zu dieser Plattform kam. Durch diese gelangen die Konsumenten schneller an den Direktvermarkter.

Gartner: "Leader-Projekte sollen kein Strohfeuer sein"

Der Startschuss für dieses Projekt erfolgte im November des vergangenen Jahres. Seither wurden etwa 100 Direktvermarkter aus dem Bezirk eingetragen.

„Ein wesentlicher Punkt der Leader-Projekte ist die Nachhaltigkeit, sie sollen nicht nur ein Strohfeuer sein“, erklärt Hans Gartner, Obmann der Leader-Region Manhartsberg und Weinviertelsprecher. Er ist überzeugt: „Das, was man hat, muss man stärken.“

Dieser Ansicht sind auch Renate Mihle und Christine Friedl, Geschäftsführerinnen der Leader-Region Manhartsberg bzw. Ost.

„Ich war immer mal wieder auf der Bauernkammer und habe gefragt, ob es nicht eine Liste mit unseren Direktvermarktern gibt“, erinnert sich Mihle. Diese schließlich auf einer Plattform im Internet zu vernetzen, war eine Idee der Leader-Region Ost. „Wir haben die Plattform bereits 2015 in Betrieb genommen“, sagt Geschäftsführerin Friedl, die froh über den Zuwachs ist. „Wir wollen auch noch die beiden weiteren Leader-Regionen im Weinviertel ins Boot holen.“

Direktvermarkter auf kostbares-weinviertel.at auf einen Blick

„Wer verkauft wann, was, wo und in welcher Menge? Das sind die Fragen, die auf der rasch und einfach zu benutzenden Plattform beantwortet werden sollen“, erklärt Mihle, die nun gemeinsam mit ihren Mitstreitern dabei ist, kostbares-weinviertel.at bekannter zu machen und noch mehr Direktvermarkter zu gewinnen. Die verfügbare Menge eines Produkts sei deswegen notwendig, da Gastronomiebetriebe ebenfalls auf dieser Seite nach Lieferanten suchen sollen.

Die Bewusstseinsbildung ist es, die die beiden Leader-Regionen weiter forcieren wollen. Der Konsument soll nicht nur wissen, wo er Produkte aus der Region bekommt. „Ich wünsche mir Geschwister vom Weinviertel DAC“, meint Friedl, dass jeder wisse, dass dies ein Grüner Veltliner aus dem Weinviertel sei. So bekannt sollen auch andere Produkte werden.

Hier setzt Gartner etwa auf typische Gerichte aus der Region. Rezepte dazu werden gerade zusammengetragen. „Dazu brauchst du Produkte aus der Region, sonst bist nicht glaubwürdig.“ Wichtig sei auch, dass die Rezepte jeder nachkochen kann, nicht nur einige Haubenköche.

Bäuerinnen kochen gemeinsam mit Kindern

Um Bewusstsein zu schaffen, müsse schon bei den Kleinsten angesetzt werden. „Dabei werden die Seminarbäuerinnen immer wichtiger“, lobt der Bauernkammerobmann die Damen.

Sie sind in Schulen und ab nächstem Jahr auch in Kindergärten unterwegs, um den Kindern zu zeigen, wo die Lebensmittel herkommen und was man mit ihnen machen kann. „Wir lesen den Kindern vor, erzählen ihnen etwas über Lebensmittel, kochen und verkosten mit ihnen“, erzählt Seminarbäuerin Christina Scharinger aus Platt.