Die Gemeinderäte der Bürgerliste „Team – Gemeinsam für Grabern“ wollen, dass auf der Weinviertler Schnellstraße S 3 bei der Abfahrt „Hollabrunn Nord“ eine Ankündigungstafel für das Schöngraberner Kulturgut „Steinerne Bibel“ aufgestellt wird.

Solche braunen Schilder weisen auf Autobahnen auf Kulturgüter hin. Die Begründung: Früher seien die Autos durch den Ort gefahren und hätten da das entsprechende Schild gesehen, das sei jetzt nicht mehr der Fall.

Anzeige gegen Bürgermeister

Bürgermeister Herbert Leeb (ÖVP) ist der Meinung, dass der Gemeinderat hierfür gar nicht zuständig ist. Als er das letzte Mal ein Ansinnen des „Teams“ aus diesem Grund nicht in dem Gremium diskutierte, „hat mir das eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft eingebracht“.

Diese habe allerdings befunden, dass er korrekt gearbeitet hat. Dennoch, um sich weitere Anzeigen zu ersparen, wurde über die Kulturhinweistafel diskutiert, mit dem Seitenhieb: „Dann fassen wir eben Beschlüsse, die nichts wert sind, weil wir nicht zuständig sind.“

Leeb hätte in den vergangenen 15 Jahren nicht bemerkt, dass ein Durchreisender aufgrund des Schildes angehalten und sich die Steinerne Bibel angesehen habe. „Warum sollte dann jemand extra abfahren?“

„Haben 14.000 Euro mehr ausgegeben“

Außerdem hat sich der Bürgermeister die Einnahmen und Ausgaben für das Kulturgut der vergangenen sieben Jahre genauer angesehen: In diesem Zeitraum hätte die Gemeinde in Audioguides (9.000 Euro) und in die Beleuchtung des Lapidariums investiert. Insgesamt wurden 14.000 Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Darum will Leeb kein weiteres Geld in eine defizitäre Stätte stecken.

Lieber will der Gemeindechef die eigene Bevölkerung sensibilisieren. Denn als ihn Volksschulkinder besucht haben, wusste nur einer, wo die Steinerne Bibel ist. Bei einer Rätselrallye der Hortkinder zeichnete sich ein ähnliches Bild. „Das ist unser Problem“, meint Leeb.

Eva Kraus (Team) ist eine, die solche Tafeln auf Autobahnen sehr wohl wahrnimmt und beim nächsten Mal ihre Route so einteilt, dass sie abfahren und sich das Kulturgut ansehen kann, sagt sie. Darum ist sie der Meinung, dass die Steinerne Bibel eine solche verdient hätte. Auch aus der Bevölkerung sei die Frage bereits aufgetaucht, warum die romanische Kirche mit ihrer Einzigartigkeit nicht besser beworben werde.

ÖVP glaubt nicht an Auswirkungen von Tafel

„Ich glaub’ nicht, dass ein Schild viel bringt“, hält Jugendgemeinderat Johannes Dick (ÖVP) andere Optionen für eine Bewerbung im Internet besser, da viele, die Kulturgüter besichtigen wollen, vorab recherchieren würden.

Da kontert Georg Leeb (Team): „Die romanische Kirche ist eines der bedeutendsten Bauwerke in Europa, ich denke schon, dass eine Tafel das Bewusstsein steigern wird.“

Michaela Kubica (ÖVP) stimmt den Vorrednern ihrer Fraktion zu. Sie sei seit Kurzem beim Museumsdienst eingeteilt und da merke sie, dass die Leute im Internet recherchieren, bevor sie nach Grabern kommen. Darum pocht auch sie darauf, dass den Kindern der Gemeinde entsprechendes Wissen vermittelt werden soll.

Walter Kommenda (ÖVP) brachte mit seiner Frage nach der Bedeckung dieses Vorhabens die Diskussion zum Verstummen. Ein Antrag wurde vom Team nicht gestellt, deshalb musste der Gemeinderat auch nicht abstimmen.