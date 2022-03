Mit dem inneren Kind stabil durch die Krisen

Werbung

Alle Menschen sind mit Corona, den Maßnahmen, dem Krieg in der Ukraine konfrontiert. Und dennoch scheint es, dass manche damit viel besser klarkommen, während andere Hamsterkäufe machen, um für etwaige Katastrophen gerüstet zu sein.

Die diplomierte Lebensberaterin Susanne Berger aus Schöngrabern hat eine Erklärung, warum Krisen manche Menschen mehr aus der Bahn werfen, als andere. „Wenn alles gut ist, dann funktionieren die Überlebensmuster, die man sich im Laufe der Jahre angeeignet hat.“

Ein Erwachsener trifft Entscheidungen und handelt.“

Susanne Berger, Diplomierte Lebensberaterin

Jeder von uns hat einmal Schmerz erfahren und trägt darum traumatisierte Teile in sich. Das kann durch die Trennung der Eltern geschehen sein, oder, man hat als weinendes Kind die Nähe zu einer Bezugsperson gesucht und wurde nicht getröstet, sondern – aus Überforderung – weggeschickt. „Und da kann es sein, dass man gelernt hat: Ich muss brav und angepasst sein, nur dann bin ich liebenswert.“ Dieser Gedanke wird durch weitere Zurückweisungen gestärkt.

„So entwickeln wir Strategien, wie wir sein müssen, um dazuzugehören, um geliebt zu werden.“ Die eigenen Bedürfnisse kommen zu kurz. Als Beispiel nennt die dreifache Mutter den sogenannten „Vereinsmeier“. Dieser macht sich durch viele Funktionen unabkömmlich, um der Angst, allein zu sein, die tief in ihm schlummert, entgegenzuwirken.

Durch Krisen im Außen kann die aufgebaute Scheinsicherheit bröckeln. „Man ist mit seinen Urängsten konfrontiert, weil sich die Situation ganz plötzlich ändert“, weiß die diplomierte Lebensberaterin.

Das mache sich besonders während der Pandemie durch die Auflagen und Maßnahmen bemerkbar. Was kam hier genau zum Vorschein? „Die Gefühle, dass über einen bestimmt wird; Willkür ausgesetzt zu sein.“ Diese Empfindungen können alte Ängste auslösen, etwa, weil der eigene Vater Alkoholiker und betrunken unberechenbar war. „Da meldet sich unser inneres Kind“, erklärt Berger.

Überforderung sei ein klares Zeichen, dass das innere Kind das Kommando übernommen hat. „Ein Erwachsener trifft Entscheidungen und handelt“, sagt die Therapeutin. Das innere Kind kann das nicht.

In solche Situationen komme jeder, wichtig sei, diese zu reflektieren und sich zu Fragen: „Zu welchem Teil von mir gehören diese Gefühle, was lösen sie in mir aus?“, sagt Berger. Und betont: „Überlebensstrategien sind nichts Schlechtes, sie beweisen nur, dass man schon einmal vor einer schwierigen Situation stand und diese gelöst hat.“

Darum ist eine Krise aus psychologischer Sicht immer eine Chance: „Weil man da merkt, wo es noch Traumen gibt. Wenn man diese erkennt, kann man daran arbeiten.“ So wird man durch Ausnahmezustände gestärkt und ist beim nächsten Mal stabiler – und handlungsfähiger.

Und was, wenn das innere Kind übernommen hat, wenn das Umfeld wackelt? „Dann ist es wichtig, den Mut zu haben, anzusprechen, dass man aus der Angst heraus gehandelt hat und so vielleicht ein Streit ausgebrochen ist“, sagt Berger, die sicher ist: „Es ist nie zu spät, klarer zu werden und die Weichen auf Frieden zu stellen. Und dieser beginnt in uns selbst.“

