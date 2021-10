Neue Wirtin: Gemütlich bei der „Omama“

Im Gasthaus „Grabern Wirt“ wird derzeit fleißig gewerkt. Möbel und Geräte sind verschoben, es wird geputzt und verschönert. „Ich versuche, am Montag aufzusperren“, erzählt die neue Pächterin, Simona Epuran, im NÖN-Gespräch, dass einige Geräte erst in Gang gebracht werden müssen. „Aber es wird am 1. November schon etwas geben“, ist die gebürtige Rumänin zuversichtlich.

Die offizielle Eröffnungsfeier ist für den 13. November (Samstag) geplant. Bis dahin wird sich auch der Name des Lokals verändern, nämlich in: „Zur Omama“. Damit verbindet Epuran, die selbst dreifache Großmutter ist, „Gemütlichkeit, Wohlfühlen und gutes Essen“. Dieses Gefühl will die 53-Jährige ihren Gästen in Schöngrabern vermitteln.

Spezialitäten wechseln wöchentlich

Gestartet wird der Wirtshausbetrieb mit einer kleinen Karte, die wöchentlich wechselt. „Ich brauche noch eine geübte Servierkraft und jemanden, der mir in der Küche hilft.“ Bis diese gefunden sind, wird Epuran von Freunden bei der Arbeit unterstützt.

„Ich wünsche mir, dass das Gasthaus so gut läuft, dass ich noch mehr Personal einstellen kann“, sagt die 53-Jährige beim NÖN-Besuch.

Was wird gekocht? „Hausmannskost, aber auch vegetarisch und vegan. Das kommt bei den Leuten sehr gut an“, hat Epuran bereits erstes Feedback zukünftiger Gäste erhalten. Die vegetarische und vegane Küche sind ihr deswegen nicht fremd, weil: „In Rumänien wird vegan gefastet“, erklärt die erfahrene Gastronomin. Und: „Es schmeckt mir einfach“, schmunzelt sie und denkt dabei an gefüllte Paprika, Risotto oder Fisolen; die gibt‘s dann wahlweise auch mit Fleisch.

Derzeit pendelt die Gastronomin noch zwischen Wien und Schöngrabern, im nächsten Jahr wird aber in der Nähe des Gasthauses eine Wohnung frei. Das freut Epuran, diese will sie mit ihrem Mann übernehmen.

„Ich finde es toll, dass die Leute hier auf mich zukommen“, spricht sie vom Fleischhändler und Winzern, die ihr bereits Besuch abstatteten, um mit ihr ins Geschäft zu kommen. Auch einige Schöngraberner hätten sich schon vorgestellt und die neue Wirtin willkommen geheißen.