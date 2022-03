Ohne Führerschein, aber mit Promille im Acker unterwegs

Werbung

Weil sich ein Zeuge so sehr vor einem Angeklagten fürchtete, musste ihn Richter Erhard Neubauer in einem anderen Raum vernehmen. Es ging um einen Flurschaden, den ein 22-jähriger Pensionist aus dem Retzer Land in Schöngrabern verursacht haben soll: Von 7. auf 8. Jänner hätte er mit seinem Auto Runden auf einem Acker, auf dem Wintergerste angebaut war, gedreht.

Der Angeklagte bestritt, dies getan zu haben. Er könne gar nicht sagen, ob er an diesem Abend in Schöngrabern gewesen ist. Zufällig hatte er in den frühen Morgenstunden des 8. Jänners aber einen Unfall: Betrunken und ohne Führerschein rammte er mit seinem Pkw ein Verkehrszeichen, wie Neubauer dem Akt entnahm.

Bezirksanwältin Marion Reinwein wollte wissen, warum der 22-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. „Ich hatte noch nie einen“, gestand er, dass er bereits mehrmals dabei erwischt wurde, als er ohne Lenkerberechtigung unterwegs war. Warum er noch nie einen Führerschein hatte? „Die theoretische Prüfung habe ich bestanden, aber für die praktische wurde ich gesperrt. Mein Schwarzfahren ist mir da zum Verhängnis geworden.“ Deswegen müsse er auch eine 4.000 Euro hohe Verwaltungsstrafe bei der Bezirkshauptmannschaft abstottern.

Der Zeuge sagte aus, dass der Angeklagte ihm persönlich erzählt habe, dass ihm in Schöngrabern das Auto ausgekommen und in eine Verkehrstafel gekracht sei. Außerdem habe er betrunken Runden auf dem Acker gedreht, das mache er öfter.

Der Landwirt habe den Schaden, den er mit 300 Euro beziffert, gesehen und Anzeige erstattet. Als die Polizei vor Ort war, kam auch der Jagdleiter dazu, der gerade dabei war, die Rehe zu füttern. „Ich habe die Polizei am Waldrand gesehen und habe gefragt, was los ist.“ Ihm und seinen Kollegen sei schon öfter ein grüner Audi aufgefallen, Anfang Jänner ebenfalls. „Da war das Fahrzeug sehr verschmutzt, die Radkästen waren voller Erde“, sagte der Jagdleiter aus. Einen grünen Audi fährt auch der Angeklagte.

Der Richter sprach den 22-Jährigen schuldig. Er wurde zu vier Monaten Freiheitsstrafe, bedingt auf drei Jahre verurteilt. Außerdem müsse er binnen 14 Tagen den Schaden bezahlen. „Ich glaub’ Ihnen kein Wort“, begründete Neubauer den Schuldspruch. Obwohl der 22-Jährige ständig beteuerte, es nicht gewesen zu sein, nahm er das Urteil sofort an.

