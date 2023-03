Susis Pflanzentausch startet in die Saison

Im „Natur im Garten“-Schaugarten von Susanne Mitas in Schöngrabern können die Besucher eine Fülle an Ideen für den eigenen Garten, Balkon oder Terrasse sammeln. Schaugärtnerin Mitas gestaltet und pflegt leidenschaftlich ihr besonderes Gartenerlebnis: „Mein ausgeprägtes Interesse am naturnahen Gärtnern hat mich sehr schnell zur Umweltbewegung ‚Natur im Garten‘ gebracht. Besonders stolz bin ich auf meine bunte Vielfalt im Garten, auf meine selbstgeflochtenen Weidenobjekte und auf meinen selbstgebauten Lehmofen.“

„Schlossgärten, Themen- oder Erlebnisgärten, Parkanlagen, private Gärten, Stifts- und Klostergärten, Obst-, Gemüse- und Kräutergärten bis zur ökologischen Gartenschau – ein Besuch in einem Schaugarten ist immer ein wundervolles Erlebnis mit der gewissen persönlichen Note“, beschreibt Christa Lackner, Geschäftsführerin von „Natur im Garten“-Schaugärten, das breite Angebot.

Eine Übersicht der „Natur im Garten“-Schaugärten sowie Informationen zum Angebot und zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.naturimgarten.at/schaugärten.

www.susis-pflanzentausch.com

Öffnungszeiten: von 1. April bis 31. Oktober 2023

Adresse: 2020 Schöngrabern 197 (am Weg zu den Sportanlagen)

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.