Umbau im Gange: Gemeindeamt in Festsaal übersiedelt

Am Graberner Gemeindeamt herrscht Baustellenbetrieb: Nachdem im Gemeinderat alle Gewerke – wie berichtet im zweiten Anlauf, weil die Bürgerliste bei einer Sitzung auszog, da sie keine genauen Pläne kannte – vergeben waren, starteten die Umbauarbeiten.

Die Arbeitsplätze werden neu aufgeteilt, auch die Platz-, Ablage-, Logistik- und Archivierungs-Probleme werden mit dem Umbau gelöst. Die Abrissarbeiten wurden mit Wochenbeginn abgeschlossen, sagt Bürgermeister Herbert Leeb auf NÖN-Nachfrage.

Während der Umbauarbeiten sind die Mitarbeiter in den angrenzenden Festsaal übersiedelt und dort für die Bürger verfügbar. „Sie sind mit dem Notquartier zufrieden“, sagt Leeb. Und er selbst? „Ich hatte ja noch nie einen eigenen Schreibtisch“, schmunzelt der Gemeindechef. Das Platzangebot im Gemeindeamt war seit Jahren knapp, darum teilte er sein Büro. „Wenn alles nach Plan verläuft, sind wir bis Ende August im Festsaal“, spricht Leeb über den Zeitplan.

Im selben Gebäude wie das Gemeindeamt befindet sich auch die Praxis Berger. „Wir haben die Stemmarbeiten in einem Schwung erledigt“, wird während des Umbaus so gut es geht auf die Mieter im oberen Stock Rücksicht genommen. Natürlich gebe es bei so einer Baustelle Beeinträchtigungen. „Wir sprechen aber alles vorher ab und hoffen auf ihr Verständnis.“ Der Estrich werde beispielsweise am Wochenende verlegt, sodass die Klienten stets einen Zugang zur Praxis haben.

