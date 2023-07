Am Herrensee gab's Wein aus Haugsdorf und Radlbrunn

Intendant Zeno Stanek, Generali-Landesdirektor Stefan Kopatsch und Toni Honsig von der Generali-Winzer-Initiative Probus überreichten den Jungwinzern aus dem Bezirk Hollabrunn die Trophäen. Ins Glas kommen die Rotwein-Cuvée Lemarto 2020 vom Weingut Lutzer sowie der Weinviertel DAC 2022 Ried Lehlen vom Weingut Pröll. Mit diesem Wein holte sich Pröll übrigens bereits den ersten Platz beim „Newcomer Award 2023" in der Kategorie „Weißwein Klassik" - eine Weinprämierung vom St. Urbanus Weinritterordenskollegium für Absolventen der Weinbauschule Klosterneuburg.

Die Festivalwein-Familie wird vom sogenannten Litschauer Wirbel vom Weingut Schöfmann in Haugsdorfvervollständigt. Ausgeschenkt werden die Siegerweine im Weinpavillon direkt am Festivalgelände, der von den ehrenamtlichen Helfern und Probus betrieben wird.

Hintergrund:Der Litschauer Festivalwein wird in Zusammenarbeit mit der Weinstraße Weinviertel und dem regionalen Weinkomitee Weinviertel ausgeschrieben und in zwei Schritten ermittelt. Nach der Vorauskostung in Retz gelangten 15 Weine zur Finalauskostung in Litschau, an der freiwillige Helfer teilnahmen. Die Organisation lag in den Händen der Generali-Winzer-Initiative Probus. Die Kostleitung hatte Kellermeister Leopold Wurst vom NÖ Landesweingut inne.