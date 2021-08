Gestartet wurde die Tour in Wien, der erster Aktionsort war Schrattenthal, wo die Studenten eine Woche lang beim Sportplatz Station machten. „Wir wollen ins Tun kommen“, sagte die Soziologiestudentin Marie Fillippovits, die zusammen mit ihrer Studienkollegin Valerie Pietraszkiewicz gerade Marmelade aus gelben und roten Kriecherln einkochte. Der Rest der Gruppe, Sophie Kofler, Miriam Grause und Valentin Riermeier, waren noch fleißig beim Ernten der vitaminreichen Früchte auf der Streuobstwiese der „ReKalonize Eden“.

Dass die Wahl ausgerechnet auf Schrattenthal im Retzer Land fiel, dafür gibt es einen besonderen Grund: „Wir haben eine Ausschreibung gemacht, und da haben sich Sarah Petrovic und Ethan McMannis, die diese Streuobstwiesen mit einer Fläche von 3,6 Hektar betreuen, gemeldet“, erklären die Studenten.

Streuobstwiesen sind positiv fürs Klima

Streuobstwiesen zählen zu wichtigen Voraussetzungen für die Entwicklung einer reichen Biodiversität. Die von Obstbäumen beschatteten Wiesen, die früher weit verbreitet waren und einer Vielfalt von Arten Lebensraum boten, sollten wieder zu einem fixen Bestandteil der Landwirtschaft werden. Vielfältigkeit kann sich auch auf das Klima positiv auswirken. Zwischen 1965 und 2000 wurden 80 Prozent der vorhandenen Streuobstwiesen gerodet und durch Monokulturen ersetzt. Das Bild der Landwirtschaft hat sich damit massiv verändert, was letztlich zur aktuellen Klimakrise beigetragen hat, die wir inzwischen zunehmend erleben.

Soziale Agrarpolitik und Wertschätzung von Lebensmitteln

Mit dem Slogan „Mus in der Birn“ soll ungenutztes Streu- bzw. Fallobst zu Marmeladen verkocht werden. Die Bevölkerung wird bei der Aktion mit eingebunden, und es werden auch Workshops veranstaltet, in denen die jungen Klimaaktivisten ihre Ideen zu Klimapolitik, nachhaltiger Umstrukturierung der Agrarlandschaft und alternativen Nutzungskonzepten in der Landwirtschaft vorstellen. Es geht aber auch um eine soziale Agrarpolitik für die Menschen und um die Wertschätzung von Lebensmitteln, die bei uns – noch – wachsen.

Die Gläser mit Kriecherl-Marmelade wurden am Ende am Retzer Markt verschenkt, die Studenten hofften auf freiwillige Spenden. Die nächsten Aktionsorte befindet sich im oberösterreichischen Obst-Hügel-Land bei Linz, Weiz, Feldbach und der Naturpark Raab-Dreiländereck. Gefördert wird das Um- und Klimaprojekt von „Generation Earth“, vom WWF-Netzwerk für junge engagierte Menschen, und von der EZA.