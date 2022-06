Schrattenthal feierte 550 Jahre als Stadt

Werbung

Die kleinste Weinstadt Österreichs feierte nun ein besonderes Jubiläum: 550 Jahre Stadterhebung Schrattenthal. Das umfangreiche Festprogramm startete mit der „Stadt der Kinder“ im Kindergarten, wo für die jüngsten Gemeindebürger verschiedene Spielestationen aufgebaut waren. Das Klimabündnis-Team mit Victoria Matejka und Christiane Barth begeisterte mit seinem Kasperltheater. Eine Fotoausstellung zeigt das Geschehen im Kindergarten im Laufe der Jahrzehnte.

Unter dem Motto „550 Jahre Weinstadt – Stadtwein“ öffneten die Winzer ihre Höfe und Keller und luden zur Verkostung ein. Das „Forum Schrattenthal spezial“ präsentierte im Schüttkasten einen Vortrag von Stefan Eminger (NÖ Landesarchiv) über „die Erfindung des Weinviertels“. Denn erst in den 1970er-Jahren sei der Begriff „Weinviertel“ gewachsen. Früher war es „nur“ das Viertel unter dem Manhartsberg.

"Noch bevor wir in Europa wussten, dass Amerika existiert, erhielt Schrattenthal das Stadtrecht"

Es folgte eine Schilderung von der Zeit Maria Theresias bis 1872, als die Bezirkshauptmannschaften eingerichtet wurden, bis zur Gegenwart.

Nach einer Podiumsdiskussion unter der Leitung von Bürgermeister Stefan Schmid, der für die erkrankte Nora Frey spontan die Moderation übernahm, folgte die Vorstellung der neuen Festschrift durch den Club Schrattenthal. Verfasserin Judith Hruby hat eine überarbeitete und erweiterte Fassung des Originals „500 Jahre Stadt Schrattenthal – 1472 bis 1972“ in mühevoller Kleinarbeit erstellt.

Am zweiten Tag der Feierlichkeiten bat die Stadtgemeinde zum Festakt in das Schloss Schrattenthal, wo Bürgermeister Stefan Schmid eine Reihe hochrangiger Ehrengäste begrüßte.

„Man muss sich das einmal vorstellen, wie lange Schrattenthal schon eine Stadt ist. Noch bevor wir in Europa wussten, dass Amerika existiert, erhielt Schrattenthal das Stadtrecht“, sinnierte Landtagsabgeordneter Richard Hogl.

Bürgermeister platziert den letzten Stadtmauerstein

Der Stolz der Schrattenthaler über die Bedeutung ihrer Gemeinde war an diesem Tag besonders zu spüren. Es war ein würdiger Anlass, Ehrungen zu verleihen. So konnte Ewald Bussek im Namen der NÖ Dorferneuerung die silberne Ehrennadel des DEV Niederösterreich an Ernst Überreiter vergeben. Den Schrattenthaler Altbürgermeister Werner Grolly bezeichnete Bussek als einen der wichtigsten Initiatoren der NÖ Dorferneuerung.

Im Anschluss lud die Stadtgemeinde zum Frühschoppen in den Stadtgraben. Angeführt von der Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf zogen die Feiernden durch die Stadt. Zur offiziellen Fertigstellung der Stadtmauer wurde Bürgermeister Schmid ein Stein überreicht, den er mithilfe einer Leiter in der letzten Lücke der Mauer platzierte.

Die Bevölkerung durfte an diesem Tag aber nicht nur kühlen Wein und Schmankerln genießen. So bat der Leiter der Musikkapelle den Blasmusik-Fan Pauli Frischauf ans Dirigentenpult. Er durfte den Takt zu seinem Lieblingsstück, den Rainermarsch, vorgeben.

Auf die vielen Freiwilligen, ohne die das Event nicht möglich gewesen wäre, wurde freilich nicht vergessen: „Wir hätten das nicht so super über die Bühne gebracht, wenn nicht die ganze Ortsbevölkerung zusammengearbeitet hätte. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der uns heute unterstützt hat“, verdeutlichte Heide Frey.

