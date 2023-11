Gegenspieler schwer verletzt: Kicker wurde freigesprochen

Bei Fußballspielen gibt es zwei Halbzeiten. Bei Gericht manchmal auch. Das betreffende Fußballspiel fand am 28. Mai dieses Jahres in der Murauer Arena in Schrattenthal statt. Manhartsberg bügelte Nappersdorf mit 4:0 nieder. Relevanter für das Landesgericht Korneuburg war jedoch die Tätlichkeit eines 29-jährigen Spielers, der einem Manhartsberger (24) bei dem Match einen Ellbogen-Check verpasst haben soll, was den Bruch der rechten Augenhöhle bei diesem zur Folge hatte.

Wann ist ein Foul ein Foul oder ein Straftatbestand

Einmal hatte Richterin Anna Wiesflecker schon über den Fall verhandelt, aber da sich der Geschädigte für diesen ersten Termin entschuldigt hatte, bedurfte es der zweiten Halbzeit. Die Frage, die sich stellte, blieb natürlich dieselbe: Passierte die Körperverletzung während einer Spielsituation oder ruhte der Ball. So gesehen nützte die Richterin die erste Halbzeit, um sich fußballtechnisch schlauzumachen - nicht gerade ihre Domäne, wie sie am ersten Verhandlungstag zugestand.

Verteidiger Herwig Ernst schilderte die Sachlage seitens seines Mandanten so: Die zwei Fußballer seien in einem Laufduell gewesen, der 29-Jährige sei am Trikot gezupft worden, habe dadurch das Gleichgewicht verloren, womit der Schlag sozusagen eine Reflexreaktion war. Den Schlag an sich stritt der 29-Jährige auch gar nicht ab, er will sein Gegenüber aber im Zuge der Ausgleichsbewegung nur mit der Handkante erwischt haben.

Zwei Mannschaften, zwei unabhängige Zeugen

Wie bei einem Fußballspiel durchaus nachvollziehbar, hatte es die Richterin mit drei unterschiedlichen Perspektiven zu tun. Da waren die Spieler von Manhartsberg, die sich eher ruhend an den Ball erinnern konnten; Nappersdorfer Spieler, die sich ganz sicher waren, dass der Ball im Spiel war - und zwei unabhängige Zeugen. Das waren zum einen ein Lokaljournalist, der von dem Spiel online berichtete, und der Schiedsrichter (53). Beide sagten übereinstimmend aus, dass das Spiel im Gange war und alle Augen auf den Ball gerichtet waren - somit die mutmaßliche Tätlichkeit außerhalb des eigenen Blickfeldes geschah.

Und auch der Geschädigte gab an, schon am Boden gelegen zu sein, als der Schiri abpfiff. Um sich sowohl ballestrisch als auch juristisch abzusichern, brachte Wiesflecker ein Erkenntnis des Oberlandesgerichts mit zur Urteilsverkündung. Da es sich um eine für die Kampfsportart Fußball spartenspezifische Begleiterscheinung gehandelt habe, und nicht nachzuweisen sei, dass der betreffende Ellbogen-Check aus anderen Gründen erfolgte, war der 29-Jährige freizusprechen.