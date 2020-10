Es gibt nichts, was er noch nicht gemacht hat: Er schrieb Sachbücher, Liedtexte, Reiseberichte, die legendären Kriminalromane um Inspektor Simon Polt, Kinderliteratur, Hörbücher, und ist TV-Moderator des Literaturmagazins „literaTOUR“. Er gilt als Ö3- Pionier, wurde mit Auszeichnungen überhäuft - die Romy, das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, der Friederich Glauser-Preis und noch viel mehr räumte er ab. Die Rede ist von Alfred Komarek. Am 5. Oktober feiert der Wahl-Pulkautaler seinen 75. Geburtstag!

Bad Aussee, Obritz und Wien – das sind seine drei Wohnsitze oder, wie Komarek zu sagen pflegt, „meine drei Höhlen“ - wobei er aber nur in Wien wirklich konzentriert schreiben könne.

Sechs seiner sieben „Polt“-Romane wurden als ORF-Koproduktionen mit ARTE für das Fernsehen verfilmt. Dabei ist das Pulkautal immer wieder Filmkulisse, wo zwischen idyllischen Kellergassen und Weinbergen ungewöhnliche Todesfälle von Erwin Steinhauer alias Simon Polt gelöst werden.

Wer vom gebürtigen Bad Ausseer und dessen Schaffen nicht genug haben kann, der konnte mit dem Polt-Fernsehmarathon bereits am 3. Oktober mit den Folgen „Polt muss weinen“ und „Polt.“ starten. Pünktlich an seinem Geburtstag können Polt-Fans ein Filmporträt genießen: „Alfred Komarek – Der Geschichtensammler“ ist am 5. Oktober im „kulturMontag“ auf ORF 2 zu sehen. Außerdem wird eine „Universum“-Folge, die Komarek mitgestaltet hat, ausgestrahlt.

Seinen Geburtstag wird er ruhig angehen, sagt Alfred Komarek im NÖN-Gespräch. „Ich habe seltsame Riten“, schmunzelt der Autor geheimnisvoll darüber, wie er seinen Jubeltag verbringt. Seinen gemütlichen Weinkeller in Obritz will er aber jedenfalls bald wieder genießen.