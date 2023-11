Kunterbunt, schräg und originell: Jungautoren im Brandlhof

Der erste Sonntag im November steht im Radlbrunner Brandlhof im Zeichen der jungen Autoren. In Kooperation mit der Volkskultur NÖ präsentieren die Schreibakademien ihre Mitglieder. Viola Rosa Semper von der Schreibakademie St. Pölten stellte heuer acht Nachwuchs-Schriftsteller vor. Sie leitet auch die digitale Schreibakademie. An dieser nimmt unter anderen Aldina Pinjic aus Neunkirchen teil.

Die Jungautorin hat im Alter von 14 Jahren im Lockdown 2020 ihr erstes Buch mit dem Titel „Was nach jetzt?“ geschrieben und veröffentlicht. Zweieinhalb Monate arbeitete sie an diesem Buch. Es handelt von einem jungen Mädchen, welches sich von seiner tragischen Vergangenheit lösen möchte. Zwei Drittel vom Erlös dieses Buches gehen an ein Frauenhaus und an die Frauenberatungsstelle „Freiraum“.

Sophie Heger aus Gänserndorf hatte die originelle Idee, das Märchen „Rotkäppchen“ in die heutige Zeit zu verlegen. Rotkäppchen, bei Heger ein pubertierender Teenager, geht widerwillig im Auftrag ihrer Mutter mit Kuchen und Wein zur Großmutter in den Wald. Als sie ankommt, hat sie bereits den Kuchen gegessen und den Wein ausgetrunken. Mit „beschwipster“ Stimme brachte die Jungautorin die Geschichte zum überraschenden Ende.

Das Publikum unterhielt sich köstlich und war auch von den Texten der weiteren Teilnehmer begeistert. Semper erzählte von der digitalen Schreibakademie und lud ein: „Wir haben noch freie Plätze!“ Unter den Zuhörern im gesteckt vollen Lesezimmer des Brandlhofs waren Bürgermeister Hermann Fischer und Volkskultur-Geschäftsführerin Manuela Göll.