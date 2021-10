Buchhalter-Awards für HLW Hollabrunn

Im Rahmen der Zusatzqualifikation BMD haben die Fünftklässler in der HLW Hollabrunn die Möglichkeit, eine Zertifizierung in den Modulen Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft und Lohnverrechnung zu erreichen.

BMD ist ein Buchhaltungsprogramm, das großteils in Klein- und Mittelbetrieben zum Einsatz kommt. „Diese Zertifizierung hat bereits einen hohen Stellenwert in der Wirtschaft“, erklärt Lehrerin Nicole Guttenbrunner, Leiterin dieser Ausbildung an der HLW. Sie freut sich, dass die Maturanten im letzten Schuljahr im Rahmen der Zertifizierung ihr Können unter Beweis stellten.

Das hat sich doppelt gelohnt: Beim BMD School Award, wo Klassen- und Einzelergebnisse bewertet werden, räumte die HLW ab. Sie erzielte österreichweit das beste Klassenergebnis in der Kategorie „Warenwirtschaft“. In der Einzelwertung brillierten Katharina Helm (Lohnverrechnung) und Dominik Rumler (Warenwirtschaft) mit ersten Plätzen. Beide erhielten dafür ein neues Lenovo Pad, gesponsert vom Traunerverlag und BMD.