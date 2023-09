Ziemlich cool: HLW Hollabrunn ist eine Impulsschule

COOL steht für Cooperatives Offenes Lernen. Seit 2016 arbeitet die HLW Hollabrunn nach dem Prinzip. 14 Lehrer haben bereits den viersemestrigen COOL-Hochschullehrgang abgeschlossen, vier weitere starten diese Ausbildung diesen Herbst. Und auch viele andere Lehrkräfte nutzen verschiedenste Elemente dieses Unterrichtsprinzips.

Freiheit, Kooperation und Selbstverantwortung sind dabei die großen Schlagwörter – die Schüler haben im COOL-Unterricht viele Wahlmöglichkeiten. So können sie sich am COOL-Tag die Reihenfolge der Fächer, die Sozialform sowie den Lernort selbst aussuchen. Bei dieser Form des Unterrichts zeigen die Schüler, dass sie sich selbst organisieren und selbstständig Inhalte erarbeiten können. Das sei oft eine willkommene Abwechslung zum Regelunterricht, berichtet Direktorin Marion Hofmann. „Das gesamte Team der HLW/FW Hollabrunn ist stolz auf diese Auszeichnung.“

HLW Hollabrunn ist eine „Besuchsschule“

Um alle diese Bemühungen sichtbar zu machen, hat die HLW die Zertifizierung als COOL-Partnerschule eingereicht. Nach eingehender Prüfung der 115 Seiten starken Unterlagen durch das COOL-Impulszentrum konnte dieser Status sogar übersprungen werden und die Schule gleich als COOL-Impulsschule zertifiziert werden. Das bedeutet, dass sich die HLW nach außen öffnet und eine „Besuchsschule" für andere Schulteams geworden ist, die ebenfalls nach den COOL-Prinzipien arbeiten.

Gefeiert wurde das nun im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung mit Vertretern des COOL-Impulszentrums. Für die musikalische Umrahmung sorgten Professor Michael Wirthner und seine Schüler mit zum Thema passenden Musikstücken wie „I wish that I could be like the cool kids“.

Direktorin Hofmann und COOL-Multiplikatorin Alexandra Fiedler blickten auf den Entwicklungsprozess der letzten Jahre zurück, ehe die Urkunde von zwei Vertreterinnen des COOL-Impulszentrums, Helga Geyrecker und Milena Lukan, feierlich überreicht wurde. Neben dem COOL-Lehrerteam waren alle COOL-Klassen zur Feier geladen.

Und während die Jugendlichen dann wieder zurück in den Unterricht mussten, konnten sich die Lehrkräfte im Anschluss an die Feier mit den Vertreterinnen des Impulszentrums im Rahmen einer schulinternen Fortbildung austauschen und neue Ideen für die Schulentwicklung andenken.