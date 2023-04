Hollabrunner erhielten Besuch aus Israel

Vom 17. bis 22. April ist Hollabrunn Gastgeber eines israelischen Austauschprojektes. 20 Schüler der christlichen Privatschule Notre Dame High School, ihre zwei Lehrer und ein Reiseführer bekommen dank eines breiten Programms Einblick in das Leben in Österreich. Die 15-Jährigen gehören in ihrer Heimatstadt Mi´ilya der christlich-arabischen Minderheit an. „Sie sind die Minderheit der Minderheit“, merkte Pfarrer Eduard Schipfer an.

Er, Reiseleiter Elias Abu Oksa und Rapid-Pfarrer Christoph Pelczar haben die Idee dieses besonderen Schüleraustausches entwickelt, als sie einander bei einer Reise 2006 in Israel kennenlernten. Seitdem finden regelmäßig gegenseitige Besuche statt.

Am Donnerstag wurde die Reisegruppe von Bürgermeister Alfred Babinsky im Hollabrunner Rathaus offiziell empfangen. Im Sitzungssaal stellte er die wichtigsten Fakten über die Bezirkshauptstadt in einer Präsentation vor, wie die große Anzahl an verschiedenen Schulen, den entstehenden Schulcampus oder Jugendangebote für die Freizeit. Reiseleiter Abu Oksa übersetzte die Informationen für die Schüler von Deutsch auf Arabisch.

Ein Highlight war die Bürgermeisterkette, die Babinsky präsentierte, ehe noch die weiteren Räumlichkeiten des Rathauses besichtigt wurden. Im Trauungssaal des Standesamtes fand der Rundgang sein Ende und die Jugendlichen und ihre Begleiter machten sich im Anschluss auf den (kurzen) Weg ins Erzbischöfliche Gymnasium, wo ein gemeinsamer Nachmittag mit den Hollabrunner Schülern verbracht wurde.

Für ihren Aufenthalt in Hollabrunn ist die Reisegruppe aus Israel im Sporthotel untergebracht, von dort aus standen viele Unternehmungen an, wie die Besuche diverser Hollabrunner Schulen, des Stifts Göttweig oder ein Tag in Wien.

