Was im Herbst 2018 seinen Anfang nahm, steht kurz vor der Eröffnung: Die umfangreichen Sanierungsarbeiten beim Schüttkasten in der Pfarrgasse sind fast abgeschlossen. Das Vorhaben wird größtenteils durch EU-Mittel finanziert (Interreg AT-CZ); die Stadtgemeinde Retz beteiligte sich an dem EU-Projekt „Centre for Restoration of Common Cultural Heritage“ (COL).

Das Hauptergebnis des Projekts sind zwei vorbildlich sanierte und erschlossene Baudenkmäler auf beiden Seiten der Grenze: In Retz wurde das Baujuwel „Alter Schüttkasten“ saniert, in Znaim die „Alte Schule“, ein Teil des Klosters Louka (Klosterbruck).

„Für die Städte Retz und Znojmo, Partnerstädte seit 1998, bedeutet das gemeinsame Vorgehen bei der Erhaltung von Kultureinrichtungen eine Vertiefung der Beziehungen und Verbindung der beiden Regionen“, freut sich Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer.

„Die Stadtgemeinde Retz hat durch die Renovierung des alten Schüttkastens einen Raum geschaffen, in dem die Möglichkeit besteht, diverse Veranstaltungen in historisch geschmackvoll renoviertem Ambiente für bis zu 120 Personen abzuhalten. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund eine Million Euro, ein Großteil davon ist EU-Fördergeld“, erklärt Bürgermeister Helmut Koch.

Das „Kulturhaus Schüttkasten Retz“, wie das Gebäude ab nun heißt, soll möglichst vielen Künstlern als Bühne offenstehen. „Die Hauptnutzung erfolgt durch das Projekt COL und die Musikschule Retz. Es soll aber auch die Möglichkeit bestehen, private Feiern zu veranstalten oder Kurse abzuhalten“, ergänzt Gemeinderat Stefan Fehringer.

Nutzungskonzept:

Grüne mit Bedenken

Gemeinderätin Daniela Friedl (Grüne) äußerte in der jüngsten Gemeinderatssitzung ihre Bedenken über das Nutzungskonzept „Schüttkasten“: „Das ,Kulturhaus Schüttkasten Retz‘ soll ein offenes Haus sein und unseres Erachtens möglichst vielen Veranstaltungen aus allen möglichen Richtungen Platz und Bühne bieten.“ Unter der Bedingung, dass nach etwa einem Jahr eine Nachbearbeitung erfolgt, gaben die Grünen jedoch vorläufig ihre Zustimmung, damit bei Inbetriebnahme ein gültiges Regelwerk besteht und alle Betroffenen damit umgehen können.