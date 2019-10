Wenn Kreative in Ideen und Motiven wühlen,

drehen sich für sie die Amsterdamer Mühlen.

Für diese Windmühlen, Käse, Tulpen und auch Fahrräder

schreiben sie Geschichten mit der schwarzen Kanon-Feder.

Auch ein Abflug zwischen REM-Phase und Traum

hält kreative Lernende nicht lang im Zaum.

Und hat man erst holländisch` Boden unter den Füßen

kann die Muse einen noch viel zärtlicher küssen.

Und hat man vielleicht auch einen Koffer verloren,

fühlen sich doch schöpferische Kräfte wie neu geboren.

Belichtungszeiten kneten den Wolken-Sonne-Regen-Teig.

Gemütliches Frühstück im Backsteinbau in Sloterdijk.

Weil im Weinviertel ein Zug durch uns`ren schulisch` Garten fährt,

man in den Niederlanden auch das Zugsichtzimmer nur begehrt.

Für die Reisenden Erdäpfel und Kokoskuppeln im Amstelpark,

bunte Marktgewänder und Gewürze - ein inspirierender Fototag.

Sie lösen aus und schreiben ein Bildergedicht

en een vriendelijk gezicht brengt overal licht.

Durch Objektive und Herzen sieht man gut

en haast en spoed zijn zelden goed.

Schmale Häuser und Amstelschiffe, Ton in Ton

en achter de wolken schijnt altijd de zon.

Prokop stets mit Schokomilch voran.

Seine Expertise zieht junge Menschen in den Bann.

The image is our voice: Eine Ausstellung - ein Experiment,

man anderes im Bild und im Gespräch erkennt.

Durch die Innenstadt mit Käse im Gepäck,

Henri Willig isst man animalisch ohne Essbesteck.

Von Amsterdam nach Rotterdam, natürlich mit dem Zug,

von Bahnhöfen und Schienen kriegt Werner Prokop nie genug.

Brücken, Architektur und allerhand Modernes in der Hafenstadt,

Makro: Regentropfen, gold`nes Blatt.

In der Markthalle dann Schokoladengusterstücke,

weiße Lichter der Aida, auf wack`liger Erasmusbrücke.

Auf durchgeschärfte Tiefenschärfe und scharfe Narrative lässt sich bauen.

Mit Blende 22 kann man am Boden Sternchen schauen.

Ohne Wind, ein friedlicher Windmühlenstreik,

AV, TV, Manuell, mit Stativ im nebeligen Kinderdijk.

Sie lösen aus und schreiben ein Bildergedicht

en een vriendelijk gezicht brengt overal licht.

Durch Objektive und Herzen sieht man gut

en haast en spoed zijn zelden goed.

Schmale Häuser und Amstelschiffe, Ton in Ton

en achter de wolken schijnt altijd de zon.

Wasserspiegelungen während einer Grachtenfahrt,

verwasch`ne Streetart in der Nichtspuitstraat.

Perspektivenwechsel, Rollentausch und abstrakte Themenfindung,

in Bildern sprechen Köpfe, Phantasie und auch Empfindung.

Im Konservatorium lauscht man Big Bands- Eintritt frei,

Alsterkneipen- und Bloemenmarktlichtmalerei.

Die Bilder des Tages, untermalt nun mit Ton,

mit schönen Gitarren und übermütigem Saxophon.

Zur blauen Stunde nimmt man wieder gerne den Zug

zum Weesperplein und zur mageren Bruck.

Sie lichten Stiegen- und Sonnenaufgänge ab,

Portraitgesichter mit Objektivzauberstab.

Kreative Schlafliedfilme, Dämmerungs- und Nachtfotografie,

Phänomenologie, Allegorie - Speicherkarte voll- Gedankengalerie.

Flusskrebs gerettet- Foto im Gegenlicht,

mit lächelnden Augen - da blendet`s nicht.

Sie lösen aus und schreiben ein Bildergedicht

en een vriendelijk gezicht brengt overal licht.

Durch Objektive und Herzen sieht man gut

en haast en spoed zijn zelden goed.

Schmale Häuser und Amstelschiffe, Ton in Ton

en achter de wolken schijnt altijd de zon.