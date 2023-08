Schulen sind bereit: Es wurde saniert, ausgemistet und gezittert

„Wir haben bis zum Schluss gezittert“, berichtet Michaela Sommerer im NÖN-Gespräch. Denn der Göllersdorfer Volksschuldirektorin fehlte bis vorige Woche noch eine Lehrkraft. „Es war ganz kurzfristig, aber jetzt sind alle Klassen besetzt“, konnte sie am Donnerstag der Vorwoche aufatmen. Was wäre der Plan B gewesen, wenn der Schule keine weitere Lehrerin zugeteilt worden wäre? „Wir hätten keinen gehabt“, gibt Sommerer zu.

Heuer führt die Volksschule nur noch fünf Klassen, die neue Lehrerin wird eine zweite Klasse unterrichten. 23 Taferlklassler bilden die erste Klasse der Volksschule Göllersdorf. „Wir sind jetzt guter Dinge, konkrete Projekte haben wir noch keine, da unser Team erst einmal wieder zusammenwachsen muss“, sagt Sommerer, dass sich eine zweite Kollegin beruflich verändert hat.

In den Hollabrunner Volksschulen wird ausgemistet

Gabriele Mattes leitet die beiden Hollabrunner Volksschulen, Kirchenplatz und Koliskoplatz, und ist derzeit voll auf den Umzug in den Bildungscampus in der Josef Weisleinstraße konzentriert. Das Gebäude soll noch in diesem Jahr fertig werden, der Umzug werde vermutlich im Jänner oder Februar stattfinden. „Seit dem Schulschluss sind wir damit beschäftigt, Lehrmittel zu sortieren, auszumisten und die Bibliothek und Lehrmittel zu digitalisieren“, berichtet die Direktorin im NÖN-Gespräch.

Am Koliskoplatz ist eine erste Klasse dazugekommen, und somit starten fünf Klassen ins neue Schuljahr. Zwei Lehrerinnen, die in Karenz gingen, wurden nachbesetzt, und auch für die zusätzliche erste Klasse kam eine neue Kollegin ins Team.

Bernhard Aschinger, Direktor der Hollabrunner Mittelschule, kann sich über ausreichend Ressourcen freuen, um das pädagogische Konzept der Schule umzusetzen. Lehrermangel hat er an seinem Schulstandort keinen, auch die Schülerzahlen sind stabil. „Derzeit wird gerade eine umfassende Schulsanierung diskutiert und geplant. Wir würden uns freuen, wenn diese auch umgesetzt wird“, informiert der Direktor.

Aktuell ist die Fertigstellung der neuen Schulbibliothek in der Endphase. Auch die tiergestützte Pädagogik wird kontinuierlich ausgebaut. Drei Therapiehunde kommen ab dem nächsten Schuljahr zum Einsatz. „Unsere Schwerpunktsetzungen Sport-Tablett-Kreativklassen werden sehr gut angenommen. Somit ist für uns klar, dass die Schulentwicklung in die richtige Richtung geht“, so Aschinger.

Elke Gartler leitet zwei Volksschulen im Pulkautal, Haugsdorf und Alberndorf: „Wir feiern am 11. September mit einer Schulsegnung die komplett sanierte Alberndorfer Volksschule.“ Dort steht den Schülern ab diesem Jahr ein größerer Turnsaal zur Verfügung. „Die Klassenzimmer sind modernisiert und jeweils mit einem Smart Board ausgestattet“, freut sich Gartler, dass auch der Vorplatz der Schule und Kirche neu gestaltet worden ist.

In der VS Haugsdorf wird der Schülerchor unter der Leitung von Christine Kothmayer reaktiviert. „Zuletzt wurde im Schulchor vor drei Jahren gesungen und heuer starten wir neu durch“, berichtet Gartler. Bauliche Maßnahmen wird es bei der Außenfassade geben, die erneuert wird.

Generalüberholt wurde in den Ferien auch die Außenanlage der Volksschule Pulkau. Der Veranstaltungsplatz wurde gereinigt, die Betonbänke ausgebessert und neu gestrichen.

Bei der Mittelschule Pulkau erhielten die Innenwände der Aula einen neuen Anstrich. Für eine Klasse gab's eine neue elektronische Tafel. „Somit sind alle sechs Klassen mit dieser modernen Unterrichtstafel ausgestattet“, freut sich Direktorin Barbara Ptacek, die auch Schulleiterin der Volksschule ist.

Helga Leidenfrost startet in ihr letztes Schuljahr als Volksschuldirektorin

Direktorin Helga Leidenfrost leitet die Volksschulen in Maissau, Mühlbach und Ravelsbach. „Es wird mein letztes Schuljahr, denn mit 1. August 2024 möchte ich in Pension gehen“, verrät die engagierte Pädagogin. Zu tun gibt es bei drei Schulstandorten an Administration immer mehr als genug. Der Schulleitung ist eine administrative Stützkraft zugeteilt. Diese Stelle wurde bisher vom AMS gefördert, was sich aber mit dem neuen Schuljahr ändern wird.

Darum befürchten Volksschuldirektorin Leidenfrost und ihre Kollegin Karin Hnuta – Schulleiterin der Mittelschule Ravelsbach und Sitzendorf –, dass diese wichtige Unterstützung für beide Schulzweige wegfallen könnte.

Die Josef Misson-Volksschule ist eine der drei Schulen, die Helga Leidenfrost leitet - sie wird mit 1. August 2024 in Pension gehen. Foto: Günter Rapp

Gut aufgestellt ist die Volksschule in Mühlbach, wo die 51 Schüler im neuen Schuljahr sogar wieder drei Klassen füllen werden. Im Schuljahr 2022/23 war diese Schule nur zweiklassig. Allerdings gibt es in dieser Bildungseinrichtung Platzprobleme mit der Nachmittagsbetreuung. Gegessen werden muss im Werkraum, was kein Dauerzustand sein kann, wie die Schulleiterin betont.

Platz in Hülle und Fülle steht hingegen den Volksschülern in Ravelsbach zur Verfügung. Insgesamt 46 – möglicherweise sogar 47 – Schüler werden im neuen Schuljahr hier unterrichtet. Aber: Es gibt nur noch zwei Klassen.

Spitzenreiter im Volksschulverband ist Maissau, wo im Schuljahr 2023/24 stolze 61 Schüler unterrichtet werden. Im vergangenen Schuljahr waren es noch 73. Gar nur 14 Erstklässler werden ab Anfang September die Schulbank in Maissau drücken. Dafür haben 25 Kinder der vierten Klasse mit Ende des vergangenen Schuljahres die Volksschule verlassen.

„Get your teacher“ hilft bei der Auswahl der Pädagogen

In der Gesund-Aktiv-Mittelschule Ravelsbach wird es mit Beginn dieses Schuljahres fünf Klassen mit 80 Schülern geben. „In den Ferien wurden im Gebäude die Heizkörper erneuert“, erzählt Direktorin Karin Hnuta. Besonders freut sie die Umgestaltung des Außenbereiches: „Wir haben eine Blumenwiese und ein Insektenhotel bekommen.“ Hnuta ist auch in Sitzendorf Direktorin: „Mit 40 Schülern haben wir zwei Klassen“, erklärt sie. „In manchen Gegenständen werden die jeweiligen Klassen gemeinsam unterrichtet, zum Beispiel im Sport“, erklärt sie im NÖN-Gespräch. In den Hauptfächern und Lerngegenständen werden Lerngruppen gebildet. Dadurch könne man sehr gut auf die jeweiligen Schüler eingehen.

In Sitzendorf werden zwei Lehrkräfte in Pension gehen. „Mit dem Programm ,Get your teacher' können Direktoren sich Bewerber für ihre Schulen anschauen. Es ist spannend, wie viel Wissen hier von außen kommt“, berichtet Hnuta. Sie findet es interessant, „aus welchen Bereichen die Bewerber kommen, häufig sind es Medienbereiche oder Leute, die mit Sprache zu tun haben, zum Beispiel Dolmetscher“.