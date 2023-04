Hollabrunner ASO-Schüler besuchten ein Naturjuwel in Wien

Mit Zug und Straßenbahn waren die Schüler der Hollabrunner Sonderschule unterwegs, um die Blumengärten von Hirschstetten der Stadt Wien, ein einmaliges Naturjuwel, zu besuchen. Dort sind auf 60.000 Quadratmetern Themengärten angelegt, es gibt einen Zoo, einen historischen Bauernhof und ein Palmenhaus mit exotischen Tieren. Überall dort bekommen die Besucher einen Einblick in die Blumen- und Pflanzenwelt.

Die Schüler freuten sich, dass sie nicht nur die Pflanzenvielfalt zu sehen bekamen, sondern auch viele Tiere wie Schafe und Ziegen, die sie füttern durften. Ziesel und verschiedene Mäusearten tummelten sich im Freien.

In einem Labyrinth aus Hecken suchten die Kinder erfolgreich den Ausgang, ein See mit Sandstrand und Palmen beeindruckte die Hollabrunner Truppe ebenso wie die tollen Spielplätze und das Palmenhaus, in dem sie exotische Tiere wie Chamäleons, Schildkröten, Fasane oder Flughunde aus der Nähe beobachten durften.

Die ASO-Schüler verbrachten einen beeindruckenden Tag in einer grünen Oase zum Großteil im Freien – darum wurden sie vor der Heimfahrt mit einem heißen Kakao belohnt.

