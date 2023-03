Hollabrunner HLW-Schüler besuchten das Parlament

Schüler der Hollabrunner HLW, aus der HL IC und der HL 5D, waren die Gäste von Nationalratsabgeordneter Eva-Maria Himmelbauer, mit der sie das neu renovierte Parlament besichtigten. Außerdem waren sie bei der Debatte zum Thema „Mental Health“, die gerade im Plenarsaal abgehalten wurde, auf der Zuschauergalerie dabei. So konnten sie mitverfolgen, welche Standpunkte die Vertreter der Parteien zu dieser Problematik, die für Jugendliche essenziell ist, äußerten.

Zuvor wurde in Begleitung der ehemaligen Volksanwältin Gertrude Brinek, die übrigens in Weyerburg lebt, die Volksanwaltschaft in der Singerstraße besucht. Geschäftsbereichsleiter Michael Mauerer informierte die Jugendlichen dort über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche und Aufgaben der Volksanwälte. Besonders gefiel den HLW-Schülern, dass er viele Beispiele aus der Praxis in seine Erklärungen einbaute.

