Ein Schulball mit spektakulärer Eröffnung, grandioser Showeinlage und einer Hochzeit inmitten des Ballsaals - der diesjährige Ball der HLW Hollabrunn machte seinem Motto „HLWegas - wir knacken den Jackpot“ alle Ehre!

Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee verzauberte unter der Leitung von Christian Hanickel der Tanzschule Hanickel gleich zu Beginn des Balles die Besucher mit einer noch nie da gewesenen Eröffnung aus Schwung und Eleganz. Mit dem Song „Money Money Money“ von ABBA starteten die 28 Paare ihren Einzug auf das Parkett und sorgten mit der anschließenden Eröffnungspolonaise zum „Vaterländischen Marsch“ von Johann und Joseph Strauß für langanhaltenden und tosenden Beifall des Publikums.

Nach der Ballansprache durch Direktor Leopold Mayer und dem traditionellen Wiener Walzer wurde mit Cha-Cha-Cha, Rock’n’Roll & Co. über das Parkett zur Musik der Band Cadillacs getanzt. In der Sporthalle legte hingegen DJ WAMÖ auf und heizte mit kräftigen Beats ein.

Fotoshooting mit Marilyn Monroe und Elvis Presley

Das Ballkomitee hat sich zur heurigen Auflage des Events noch zahlreiche weitere Highlights für die Gäste einfallen lassen: So gab es unter anderem die Möglichkeit sich mit Marilyn Monroe oder Elvis Presley ablichten zu lassen, sein Glück am Rad der Fortuna zu probieren oder kurzerhand einfach einmal sein Eheversprechen in der Wedding Chapel zu erneuern.

In der Bar mixten die Schüler für die Gäste des innerhalb von drei Tagen ausverkauften Schulballs schmackhafte Cocktails und verköstigten die Besucher am Buffet mit leckeren selbstgemachten Brötchen und Snacks.

Mitternachtseinlage: Grandios und atemberaubend

Zu Mitternacht erwartete die Gäste eine atemberaubende und grandiose Bühnendarbietung. Eine Show, eigens gestaltet von den Schülern, deren Performance wahrlich Las Vegas-Potenzial hatte: Eine Burlesque Show aus Sexappeal und Glamour! Doch das war nicht die einzige Darbietung des Abends: Plötzlich hieß es Licht aus und die Schüler der HLW spielten im dunklen Stadtsaal mit Leuchtstäben als Sticks auf Trommeln großartig auf und sorgten damit für einen phänomenalen Showeffekt auf der Bühne und damit für kräftigen Applaus des Publikums.

Und wenn man schon in HLWegas ist, gehört natürlich auch geheiratet: Direktor Leopold Mayer und seine Braut wurden von Elvis Presley feierlich getraut.

Den Abschluss der Mitternachtseinlage bildete der Showtanz zu dem Lied „The Greatest Showman“ von Michael Gracey. Kurz gesagt: Ein faszinierendes, energiegeladenes und kreatives Showprogramm.