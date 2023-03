„Format mit Mehrwert“: Messe in Hollabrunn mit (Schweine-)Herz

„Als Bürgermeister einer Schulstadt freut es mich besonders, so viele Aussteller hier bei uns zu Gast zu haben“, eröffnete Alfred Babinsky die fünfte Auflage der Job- und Bildungsmesse Hollabrunn. Er dankte dem Stadtmarketingverein HoMaG rund um Julia Katschnig für die Organisation und dem Leader-Programm als Finanzierungspartner der Stadtgemeinde. Landtagsabgeordneter Richard Hogl betonte die Wichtigkeit der Nähe zum Arbeitsplatz und findet es essenziell, dass hier Betriebe aus der Region die Möglichkeit zur Präsentation haben.

Christoph Eckel, Schulqualitätsmanager der Bildungsregion 2 (Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach), fand großen Gefallen an der Bildungsmesse: „Es ist ein wegweisendes Format der Stadt Hollabrunn und ein Mehrwert für die Region.“

Für all jene, die sich schon mal gefragt haben „Was mach' ich denn nach der Schule?“, wurde bei diesem Event eine Menge an Vorschlägen geboten. Die zahlreichen Aussteller kamen aus den Kategorien Beratung, Bildung sowie Job und Lehre.

Das Modehaus Schneider in Hollabrunn etwa sucht ab August Lehrlinge. „Ein schlechtes Zeugnis sagt noch lange nichts aus, wichtig sind uns die Schnuppertage“, erklärte Conny Riedrich. Wichtig sei die Freude am Umgang mit Menschen. Weiters werden Verkäufer (Teilzeit oder Vollzeit) gesucht, wobei auch Quereinsteiger willkommen sind.

Das MyGym Hollabrunn ist erst seit Kurzem ein Lehrbetrieb; im September vergangenen Jahres begann der erste Lehrling im Beruf Fitnessbetreuer. In dieser Ausbildung lerne man über Anatomie, Ernährung und wie man Trainingskonzepte erstellt. „Es ist danach schwierig, eine Vollzeitstelle zu bekommen, doch es ist der ideale Job neben einem Studium“, wie Sophie Schulz ausführte. Das MyGym Hollabrunn sucht auch immer wieder geringfügige Mitarbeiter in der Rezeption oder Reinigung.

Karriere als Uhrmacher und Prothesenbauer?

Der Abfallverband Hollabrunn bietet zwar keine Ausbildung oder Lehrstellen an, doch er wollte auf der Messe vor allem jüngere Menschen erreichen. „Wir haben heute auch viele Kontakte zu Lehrern hergestellt, die davor nicht wussten, dass wir auch Workshops in Schulen anbieten“, freute sich Conny Lachmann.

Die HTL Karlstein bildet zu einem sehr speziellen Beruf, nämlich dem des Uhrmachers, aus. „Viele Uhrmacher gehen nächstes Jahr in Pension. Unsere Absolventen arbeiten aber auch im Prothesenbau oder warten Instrumente beim Bundesheer“, schilderteThomas Mende. Das Einzige, was man für diesen Beruf mitbringen sollte: Geduld.

36 freie Stellen im Lagerhaus

Ein Arbeitgeber mit sehr vielen Lehrberufen ist das Lagerhaus Hollabrunn-Horn. 14 verschiedene Lehrberufe in den Bereichen Agrar, Haus & Gartenmarkt, Technik, Baustoff und Verwaltung werden angeboten. „Der Lehrberuf des Fahrradtechnikers ist relativ neu und wird kaum woanders angeboten“, erklärte Daniela Haimerl-Gschwandtner. Derzeit sind 36 Stellen ausgeschrieben.

Das Hollabrunner Frauenprojekt „Luna“ sprach im Gegensatz zu den meisten Angeboten keine Jugendlichen, sondern Erwachsene an. Dieses Projekt richtet sich an langzeitarbeitslose Frauen, die dort in den Bereichen Schneiderei, Reinigung, Küche oder Garten arbeiten können. „Ausbildungen in diesen Berufen bieten wir keine an. Unsere Mitarbeiter werden intern ausgebildet“, informierte Silvia Kolmann.

In der Justizanstalt Sonnberg kann man zum Justizwachebeamten oder Verwaltungsassistenten ausgebildet werden. Voraussetzungen sind das vollendete 18. Lebensjahr, B-Führerschein und die österreichische Staatsbürgerschaft. Der Aufnahmetest inkludiert einen Sporttest und ein psychologisches Gutachten. „Man muss sich schon bewusst sein, dass es ab und zu Schlägereien gibt und man zugreifen muss“, erklärte Carina Denner. An ihrem Job gefällt ihr vor allem die Arbeit mit Menschen.

Mit Heidemaria Secco, Expertin für Konfliktmanagement und Mobbingprävention, fand ein spannender Vortrag zum Thema Mobbing statt. Im Teachers-Corner vom Land NÖ fanden zudem Pädagogen eine Anlaufstelle für ihre Anliegen.

Gassi mit Riesenschnecke „Herbert“

Viele Stände boten Nützliches und Spektakuläres zugleich: Während man etwa bei der beruflichen Integration der Caritas Wien ein Passfoto für seine Bewerbung machen lassen konnte, bot das Bundesheer ein Probesitzen in einem echten Hubschrauber mit Flugsimulation via VR-Brille. Messebesucher mit einem starken Magen hatten außerdem die einzigartige Möglichkeit, beim Stand der Fachschule für Sozialberufe Stockerau ein Schweineherz zu sezieren. „Tierisch“ ging es auch bei der Vorführung der Hundestaffel des Roten Kreuzes Hollabrunn zu, während Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn mit Riesenschnecke „Herbert“ durchs Messegelände spazieren gingen.

Auch wenn sich viele der Angebote an Schüler der Unterstufe orientierten, sind auch durchaus Maturanten oder Berufsumsteiger fündig geworden, etwa bei den Vertretern einiger Fachhochschulen. „Nächstes Jahr würden wir uns über mehr Werbung in den Oberstufen freuen“, lautete der Wunsch einiger Aussteller an das Organisationsteam der Messe.

