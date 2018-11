In einem Leitfaden für den Umgang mit Social Media appelliert der Landesschulrat an die Vorbildwirkung der Bildungseinrichtungen und des Lehrpersonals. Empfohlen wird, von Kommunikationsplattformen wie „WhatsApp“ oder „Facebook“ Abstand zu nehmen. Es sei bei der Kommunikation auf eLearning-Systeme, offizielle E-Mail-Adressen oder schulische Kommunikationssoftware zurückzugreifen. Gut so? Das wollte die Hollabrunner NÖN von Betroffenen im Bezirk wissen.

„Die neue Datenschutzgrundverordnung macht’s dem Landesschulrat bei manchen Sachen schwierig. Ich verstehe schon, dass man reagieren muss und sich nach allen Richtungen absichert“, nimmt’s HLW-Direktor Leopold Mayer pragmatisch. WhatsApp-Gruppen seien oft praktisch, etwa bei Sportwochen. Wenn das nicht mehr erlaubt ist, sollten „von Amts wegen Vorschläge kommen“, wie künftig kommuniziert werden kann. Wie wird es jetzt gehandhabt? „Wir halten uns in der Rufweite des Gesetzes auf.“

Kürzlich hat der Landesschulrat den Informationserlass „Digitale Grundbildung und Einsatz von Social-Media-Software“ herausgegeben. Er empfiehlt Schulen und Schülern, in der Schul-Kommunikation auf Schulsoftware statt auf WhatsApp, Facebook oder Instagram zurückzugreifen. | Vasin Lee /Shutterstock.com

„Wir dürfen unsere Schüler im WWW nicht alleine lassen“, ist Gerald Weihs, Lehrer an der Polytechnischen Schule Hollabrunn, überzeugt. „Wir müssen sie anleiten, was man wann, wie und wo posten, liken, teilen und kommentieren darf. Und wann es notwendig ist, still zu sein und einen virtuellen Bogen zu machen.“ Weihs selbst ist in Sozialen Medien präsent und betreibt den YouTube-Kanal „The White Classroom“, wo er die Welt der Mathematik erklärt. Aber: „Es gibt keine Whats-App-Gruppen, in der Schüler und Lehrer miteinander kommunizieren.“ Die berufsgrundbildende PTS wird ihre Facebookseite sowie ihren Instagram-Account weiter betreiben. „Es geht hier um eine zeitnahe Präsentation unserer Bildungseinrichtung“, sagt Weihs.

Stefan Schmid, Vizebürgermeister und Bildungsgemeinderat in der Stadtgemeinde Schrattenthal, ist Mitbegründer der Initiative „Flipped Classroom Austria“, die im Unterricht auf Neue Medien setzt, und Geschäftsführer der Firma „digital hingeSCHMIDet“, die etwa eLearning-Konzepte erarbeitet. „Ganz egal, ob wir diesen radikalen Wandel als gut oder schlecht empfinden: Die Bearbeitung dieser Thematik im System Schule oder im Unterricht ist unverzichtbar“, sagt er.

Praktische Erfahrungen würden die Kinder auch ohne die Schule sammeln. Das Bildungssystem habe aber die Aufgabe, Verständnis für diese noch jungen Entwicklungen zu schaffen, ist der Obermarkersdorfer überzeugt. „Schüler sollen befähigt werden, selbst zu entscheiden, ob und wie sie WhatsApp, Facebook und Co. nützen.“