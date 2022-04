Schulessen per App: Hollabrunner HTL-System für die HLT Retz

Werbung Finanz-Experten Anzeige Kompetente Beratung bei der BAWAG P.S.K.

Bei Essens- und Ernährungstrends vorne mit dabei zu sein, ist ein klares Ziel der praktischen Ausbildung an der HLT Retz. So war es nur logisch, auch auf „technischem Gebiet“ aufzurüsten und das Projektteam „Book2Eat“ der HTL Hollabrunn unter Walter Führer zu konsultieren. Die Mannschaft mit Maximilian und Valentin Hirsch sowie Felix Rohringer installierte alle nötigen Teile der Soft- und Hardware, sodass die Tourismusschüler nun leicht über ihr Handy ihr Mittagessen bestellen können.

Gemeinsam passten die Vertreter beider Schulen das Essensbuchungssystem der HTL an die Bedürfnisse der HLT an. Küchenchef Gerhard Breunhölder und seine Kollegen brachten viele praktische Tipps ein. So sollen für die Jugendlichen genauso wie für die Lehrenden im Service und in der Küche einige Arbeitsschritte erleichtert und moderner gestaltet werden.

Buchen per App, abholen mit QR-Code

HLT-Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner und Küchenchef Breunhölder hatten sich das System zuvor im Studentenheim demonstrieren lassen und waren begeistert: Das Essen wurde mittels Handy-App gebucht und das gewünschte Essen konnte mithilfe eines QR-Codes abgeholt werden.

So könne das Küchenpersonal nun gezielt einkaufen und somit die Lebensmittelverschwendung reduziert werden. Die Digitalisierung sei hier der richtige Weg, meint Breunhölder. Küchenchef Christian Thürr vom Studentenheim Hollabrunn zeigte, wie die aktuellen Menüpläne durch einen Klick einfach ins „Book2Eat“-System importiert werden können.

In der HLT sollen die Bestellungen via App-Scanner tischweise erfasst und sofort an die Küche geschickt werden. Neue Erkenntnisse dieses Probebetriebs sollen erhoben werden, um das System weiter zu verbessern.

