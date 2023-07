In der Sitzendorfer Schule waren alle in Mode

Direktorin Monika Falschlehner sprach bei ihrer Begrüßung davon, dass niemand so genau sagen kann, was denn „Mode“ überhaupt ist. Mode sei so vielfältig wie wir alle. Was für den einen passe, gehe für den anderen gar nicht. Und das ziehe sich durch alle Bereiche unseres Lebens.

Es war ein bunter Laufsteg vorbereitet. Die einzelnen Felder waren verschieden - so wie alle Menschen verschieden sind - die Kinder wie die Erwachsenen. Und das sei gut so, denn von der Vielfalt und den Unterschieden leben die Volksschule und das IFZ. Vielfältig waren auch die Beiträge des Schulchores der Volksschule und der einzelnen Klassen, welche die Kolleginnen mit den Kindern für das Publikum einstudiert hatten.

Teilweise zeigten sich die Schüler in ihren selbst kreierten Kostümen und Hüten. Die Beiträge wechselten: Star Wars, Volkstänze, ein Catwalk der „Men in Black“ und Lieder wurden präsentiert. Selbst die Eltern wurden zum Mittanzen auf die Bühne gebeten und konnten ihre körperliche Fitness zur Schau stellen.

Nach dem Programm im Turnsaal wartete auf alle Gäste der kulinarische Teil. Die engagierten Eltern des Elternvereins sorgten den ganzen Nachmittag lang für das leibliche Wohl. Ein weiterer Höhepunkt waren die Spielestationen, welche passend zum Thema von Lehrern und Eltern angeboten wurden. Jetzt freuen sich alle schon auf das nächste gemeinsame Fest.