Ein grandioses Schulprojekt entpuppte sich als voller Erfolg: Nach der erfolgreichen Aufführung von „High School Musical“ im Jahr 2018 konnten sich die Schauspieltalente der HLW Hollabrunn nochmals steigern und brachten unter der Regie von Michael Wirthner und Barbara Hüller-Lichtenegger an zwei Vorstellungsabenden das Musical „Footloose“ auf die Bühne des Hollabrunner Stadtsaals.

Das Musical handelt von dem Jungen Ren McCormack aus Chicago, der mit seiner Mutter in die Kleinstadt Bomont im Mittleren Westen zieht. In dieser kleinbürgerlichen Gemeinde ist für die Jugendlichen seit einem tödlichen Autounfall nach einem Discobesuch jegliche Art von Tanz verboten. Pfarrer Shaw Moore verlor bei diesem Unfall seinen Sohn und sieht seitdem im Tanzen und in der Rockmusik der Jugendlichen den Untergang der christlichen Kultur hereinbrechen.

Hauptdarsteller bereiteten einen unvergesslichen Abend

Ren will sich damit nicht abfinden. Er freundet sich mit der Pfarrerstochter Ariel an und bringt alle Jugendlichen auf seine Seite. Doch er verliebt sich in Ariel und heizt damit die Auseinandersetzungen und Reibereien in Bomont noch mehr an. Zusammen versuchen die Jugendlichen, den Pfarrer und den Gemeinderat davon zu überzeugen, dass Tanzen nichts Verwerfliches, sondern Ausdruck von menschlicher Lebensfreude und Freiheit ist. Letztlich können sie die engstirnigen Erwachsenen überzeugen, das Gesetz abzuschaffen.

Die Hauptdarsteller Stefan Pfeifer als Ren McCormack, Alexandra Mayr und Aline Sturm in der Rolle der Ariel Moore, Michael Wirthner als Pfarrer Shaw Moore sowie viele weitere Schüler der HLW Hollabrunn bereiteten dem Publikum einen unvergesslichen Abend voller großartiger Showmomente. Direktor Leopold Mayer war stolz auf seine Schützlinge und voll des Lobes: „Eine unglaubliche Leistung, die dieses Team aus Lehrern und Schülern auf die Bühne gebracht hat!“