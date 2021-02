Dies erfolgt in Kooperation mit dem Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn bzw. dem Francisco Josephinum Wieselburg. Die Berufsreifeprüfung ersetzt die Matura und bietet Zugang zu Universitäten, Hochschulen, u.a. „Durch die Lehrplanreform für die Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich, die mit diesem Schuljahr in Kraft trat, wurde der kostenlose Besuch der Berufsreifevorbereitungslehrgänge an der LFS Hollabrunn und der LFS Gießhübl ermöglicht. Die Berufsreifeprüfung eröffnet jungen Menschen neue Bildungswege und trägt zur Durchlässigkeit des Bildungssystems bei“, betont dazu Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Oftmals entdecken die Schülerinnen und Schüler erst im Lauf der Ausbildung ihre wahren Talente und Begabungen. Daher ist es dem Land Niederösterreich ein besonderes Anliegen, Bildungsangebote zu schaffen, mit denen die Stärken und Fähigkeiten der Jugend bestmöglich gefördert werden“, so Teschl-Hofmeister. „Aufgrund der regen Nachfrage wird auch an der LFS Gießhübl ein Vorbereitungslehrgang zur Berufsreifeprüfung geführt. Bislang war die LFS Hollabrunn der einzige Standort für Absolventinnen und Absolventen einer Landwirtschaftlichen Berufs- oder Fachschule in Niederösterreich“, betont Barbara Geiswinkler, verantwortlich für die Durchführung der beiden Lehrgänge. „Die Auszubildenden werden vom Lehrpersonal sehr intensiv betreut und gefördert, sodass wir bei einer Erfolgsquote von 90 Prozent liegen. Fast alle Schülerinnen und Schüler schaffen also die Berufsreifeprüfung, was die gute Ausbildungsqualität unterstreicht“, so Geiswinkler.

Die Berufsreifeprüfung wird in den Fächern Deutsch und Kommunikation, Mathematik, Englisch und in einem frei wählbaren Fachbereich abgelegt, wobei die letzte Teilprüfung erst nach Vollendung des 19. Lebensjahres stattfinden kann. Die erfolgreich absolvierte Berufsreifeprüfung bietet uneingeschränkten Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Kollegs.

Die Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 ist direkt bei der LFS Hollabrunn www.diefachschule.at und der LFS Gießhübl www.lfs-giesshuebl.ac.at online über das Anmeldeformular möglich. Am 26. März 2021 findet um 14.00 Uhr an der LFS Hollabrunn die Aufnahmeprüfung statt.

Artikel von Jürgen Mück