Fachschule Hollabrunn holt "Sustainibility Award"

Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer führen die Firma mit dem klingenden Namen „Insectograin“ und haben sich ganz der biologischen Zucht von Mehlwürmern verschrieben. Das daraus erzeugte Mehl wird für die Herstellung von Backmischungen sowie Crackern verwendet. Insekten gelten für die Sicherung der weltweiten Ernährung als Hoffnungsträger.

„Die Schülerinnen und Schüler der Fachschule Hollabrunn zeigen eindrucksvoll, dass sie ein innovatives Unternehmen auf die Beine stellen können, welches auch die Umwelt schont. Dabei wird die Nachhaltigkeit als Unternehmensprinzip mit einer zündenden Geschäftsidee in der Praxis umgesetzt“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die herzlich zu den Auszeichnungen gratuliert.

„Es ist beeindruckend, dass sich die Auszubildenden der LFS Hollabrunn jedes Jahr auf das harte Parkett der Wirtschaft wagen und dabei wertvolle Erfahrungen für das eigene Berufsleben sammeln können. Zudem ist die Erfolgsserie erstaunlich. In den letzten zehn Jahren erhielt die der Juniorfirmen der Fachschule Hollabrunn 30 Auszeichnungen. Besonders danke ich Fachlehrerin Martina Mayerhofer, die den Jugendlichen so umsichtig zur Seite steht“, so Teschl-Hofmeister.

„Der Mehlkäfer ist das erste Insekt, das in der Europäischen Union eine Zulassung als neuartiges Lebensmittel erhalten hat. Die getrocknete Larve gilt als proteinreich und wird als Ganzes oder gemahlen verkauft“, informiert Fachlehrerin Martina Mayerhofer. „Der vierte Jahrgang des Ausbildungszweiges Kleintierhaltung griff die Idee der Speiseinsekten auf und startete eine eigene Bio-Mehlwurmzucht. Innerhalb von rund sechs Monaten sind die Würmer voll entwickelt und können zu Mehl verarbeitet werden. Daraus werden fertige Backmischungen hergestellt. Auch Muffins, Cracker und Cookies sind inzwischen im Sortiment“, so Mayerhofer, die den Schülerinnen und Schülern beratend zur Seite steht.

Der Verkauf der Bio-Produkte erfolgt unter andrem im schuleigenen Hofladen, der während der Schulzeit jeden Freitag im Schuljahr von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr sowie von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet hat.

