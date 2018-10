Einen für sie unbekannten EU-Mitgliedsstaat kennenlernen, die historische Entwicklung erfahren, Kultur und Natur spüren und mögliche Job-Chancen identifizieren, das konnten die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs Betriebsinformatik der Abteilung für Wirtschaftsingenieure in der ersten Oktoberwoche erleben.

Klippen | Usercontent, HTL Hollabrunn

So bestaunten die Schüler die beeindruckenden Cliffs of Moher, besuchten die Aran Islands und Clonmacnoise, eine Klosterruine aus dem 9. Jahrhundert. Weitere Highlights der Reise waren ein Besuch in der Guinness Brauerei, eine Stadtführung durch das Zentrum Dublins und ein Expertengespräch zum Thema Digital Marketing.

Insgesamt eine sehr kurzweilige, gelungene horizonterweiternde Reise nach Irland, so die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Sie erkannten auch, dass die erlernten Englischkenntnisse durchaus eine berufliche Tätigkeit in einem englischsprachigen Land ermöglichen.

- Artikel von rkugler