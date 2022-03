HTL Hollabrunn: Essensreservierung mit App „book2eat“

Werbung

HTL-Elektrotechnik demonstriert der Retzer Tourismusschule die Essensreservierung „book2eat“

Die Direktorin der Tourismusschulen Retz, Mag. Barbara Sablik-Baumgartner, und ihr Küchenchef Gerhard Breunhölder kamen unlängst ins Studentenheim nach Hollabrunn und ließen sich das neue System zur Essensreservierung vor Ort demonstrieren. Sie buchten das Essen über die Handy-App und konnten mittels QR-Code ihre gewünschte Speise sogleich am Terminal bei der Essensausgabe abholen.

Die beiden fanden es großartig, dass die Küche nun genau weiß, wie viele der jeweiligen Menüs gebucht sind – dadurch könne die Küche gezielter einkaufen. Dadurch soll die Lebensmittelverschwendung in Zukunft so gering wie möglich gehalten werden. Die Digitalisierung sei hier der richtige Weg, so der Küchenchef der HLT Retz. Im Anschluss demonstrierte Christian Thürr vom Studentenheim Hollabrunn (Eurest), wie die aktuellen Menüpläne durch einen Klick einfach ins book2eat-System importiert werden können.

In naher Zukunft ist nun ein Probebetrieb in der Tourismusschule Retz geplant. Hier sollen die Bestellungen via App-Scanner tischweise erfasst und sofort an die Küche geschickt werden. Die Küche kann dann diese Menüs vorbereiten und für das Kellnerpersonal bereitstellen. Neue Erkenntnisse dieses Probebetriebs sollen genutzt werden, um das System weiter zu optimieren.

- Artikel von HTL-HL

