Im Zuge Ihrer Diplomarbeit, welche von Martin Striok betreut wurde, beschäftigten Sie sich mit dem Thema "Alternative Energieerzeugung" und im Speziellen mit der Erweiterung der bestehenden Windkraftanlagen an der HTL Hollabrunn. Mit den drei Kleinwindrädern, welche am Dach über dem Umwelttechnik-Labor im Eingangsbereich der HTL installiert sind, sollen die Möglichkeiten der Stromerzeugung durch Windenergie aufgezeigt und Laborübungen durchgeführt werden. Im Zuge einer feierlichen Zeremonie an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Tulln wurde die Urkunde an das Team übergeben und in der Dankesrede auf den sozialen und ökologischen Nutzen dieses Projekts hingewiesen. -

Artikel von Hermann Dangl