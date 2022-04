Schulpartner HTL Hollabrunn: Introduction to Cybersecurity-Zertifikat

1AHITS mit dem Introduction to Cybersecurity-Certificate der Cisco Networking Academy Foto: HTL Hollabrunn

M it dem Gegenstand „IT-Sicherheit“ schon in der 1. Klasse der Abteilung Informationstechnologie der HTL Hollabrunn wird der Cybersecurity in der Ausbildung große Bedeutung beigemessen.