Im Zuge des Wirtschaftsunterrichts zum Thema Finanzierung zeigten die 4. und 5. Jahrgänge der Abteilung Wirtschaftsingenieure großes Interesse, ihr Wissen im Bereich Kapitalmarkt und Börse zu vertiefen.

Aus diesem Anlass war am 16.01.2019 Mag. Gernot Schmiedt, Referent des Wirtschafts- und Gesellschaftsmuseums Wien zu Gast an der HTL.

In intensiven Diskussionen wurden zahlreiche Fragen der Schülerinnen und Schüler geklärt. Eine reiche Themenpalette von Grundfragen („Wie funktioniert der Kapitalmarkt überhaupt?“) bis hin zu komplexen Fragestellungen nach Leerverkäufen oder Derivaten wurde dabei angesprochen und mit Hilfe von anschaulichen Grafiken erklärt.

Mag. Gernot Schmiedt und SchülerInnen | Usercontent, HTL Hollabrunn

Abschließend konnten die Schülerinnen und Schüler noch die Aktien und deren Kursverläufe einiger renommierter Unternehmen wie VW oder Tesla gemeinsam mit dem Experten analysieren und vergleichen.