Landesweingut Retz bei Retzer Weinwoche ausgezeichnet

„Die Konkurrenz war beim Wettbewerb in Retz mit über 700 Weinen von rund 100 Winzerinnen und Winzern der Region sehr groß. Zudem bestachen die edlen Tropfen über alle Kategorien hinweg mit extrem guter Qualität, wie die Jury anmerkte“, informiert Kellermeister Leopold Wurst.

„Daher sind wir sehr stolz, dass der Gewürztraminer als Sortensieger ausgezeichnet wurde. Als Draufgabe holte das Landesweingut Retz Rang zehn unter den Top-Ten-Weingütern bei der Weinwoche. Besonders danke ich dem gesamten Team des Landesweingutes, mit dessen Einsatzfreude, fachlichem Know-how und langjähriger Erfahrung dieses Wein-Meisterstück kreiert werden konnte“, so Wurst.

„Mit dem Gewürztraminer hat das Landesweingut Retz einen ganz besonderen Wein gekeltert, der regelmäßig ausgezeichnet wird. So wurde er schon dreimal als SALON-Wein gekürt. Dem Jahrgang 2018 gelang sogar der SALON-Bundessieg. Dies ist die Elite der besten Weine Österreichs“, freut sich Abteilungsleiter Stefan Amon von der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn. „Die Prämierung unterstreicht den hohen Stellenwert der Weinbauausbildung im Weinviertel und die fachliche Kompetenz am Landesweingut Retz, das von der LFS Hollabrunn betreut wird. Dies kommt auch der Ausbildung der Schülerinnen und Schülern zu Gute“, so Amon.

„Der Gewürztraminer Beerenauslese 2021 besticht mit einer Färbung wie lieblich funkelndes Weißgold und durftet herrlich intensiv nach Rosen. Am Gaumen ist er ausgewogen und gehaltvoll mit einem fruchtig-samtigen und extrem langen Abgang“, beschreibt Weinbaulehrer Florian Hanousek den Siegerwein.

NÖ Landesweingüter vereinen Tradition und Innovation auf höchstem Niveau

„Die NÖ Landesweingüter leisten mit ihren Auszeichnungen einen wichtigen Beitrag für den internationalen Erfolg des Weinlandes Niederösterreich, das Tradition und Innovation auf höchstem Niveau vereint. Mit der erforderlichen Balance zwischen Natur und moderner Kellertechnik ist es dem Landesweingut Retz mit dem Gewürztraminer gelungen ein wahres Glanzstück herzustellen“, betont Landesgüterdirektor Erhard Kührer, der herzlich zur hohen Auszeichnung gratuliert.

Die NÖ Landesweingüter – die hohe Schule des Weines

Die NÖ Landesweingüter werden als Schul- und Lehrbetriebe der Landwirtschaftlichen Fachschulen geführt und befinden sich in Hollabrunn, Krems, Mistelbach sowie Retz. Zusammen repräsentieren sie die regionale Vielfalt Niederösterreichs und stehen für sinnliches Vergnügen und eine große kulturelle Tradition.

Der Weinverkauf an der Fachschule Hollabrunn findet Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt. Detaillierte Informationen auf der Schul-Website

www.lfs-hollabrunn.ac.at.

Bestellung online über www.noe-landesweingueter.at .