LFS Hollabrunn mit „riz up GENIUS Jugendpreis“ prämiert .

Die Schülerinnen und Schüler der Juniorfirma der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Hollabrunn setzten mit der Entwicklung des Kartenspiels „Ramy – Quiz mit Biss“ samt einer App eine originelle Idee in die Praxis um. Damit sicherten sie sich den zweiten Platz in der Kategorie „Geniale Start-Ups“ beim „riz up GENIUS Jugendpreis“, der vorige Woche in Wiener Neustadt von Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav vergeben wurde. Mit dem „riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis“ werden jedes Jahr innovative, niederösterreichische Geschäftsideen prämiert.