Wird Papier zu einem Bogen gefaltet, so entsteht im Falz eine Schwachstelle. Bei schlechten Papiersorten oder bei ungünstiger Verarbeitung kann sich die Festigkeit im Bereich der Faltung soweit reduzieren, dass das Papier bei üblicher Handhabung reißt.



Um die Papierqualität und den Verarbeitungsprozess im Rahmen der Qualitätskontrolle überprüfen zu können, bat die Druckerei Berger aus Horn die HTL Hollabrunn um Unterstützung bei der Entwicklung einer Papierzugprüfmaschine.



Im Zuge ihrer Diplomarbeit und ihrer Ferialpraxis bei der Druckerei erarbeiteten die beiden Diplomanden ein Konzept einer Prüfmaschine und stimmten dieses mit dem Auftraggeber ab. Anschließend wurden die Fertigungs- und die Montagepläne mit Hilfe von 3D-CAD konstruiert sowie die Teile in den Werkstätten der Druckerei Berger und der HTL Hollabrunn gefertigt. Die obere Papierklemme wurde mit einem 3D-Drucker produziert. Die Montage und die Erprobung erfolgte ebenso an der HTL Hollabrunn.



Der Papierbogen wird am unteren Rand über die ganze Länge mit Hilfe einer federbelasteten, fußbetätigten Klemme fixiert. Über eine oder optional zwei Klemmen wird das Papier am oberen Rand aufgenommen und anschließend über einen Seilzug und einen Handhebel gespannt. Ein Messgerät zwischen der oberen Aufnahme und dem Seil erfasst die maximale Zugkraft und zeigt somit die Kraft an, bei welcher das Papier reißt.



Ende Oktober 2020 wurde die Anlage feierlich an die Druckerei Berger übergeben und der Mitarbeiter der Qualitätskontrolle eingeschult. Der zufriedene Auftraggeber zollte den Diplomanden Respekt betreffend der Entwicklung der Prüfmaschine, indem er sie mit einem Geschenk überraschte.

- Artikel von Hermann Dangl