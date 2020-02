49 Schüler aller Klassen der Abteilung des 2. Jahrgangs inklusive 6 Begleitpersonen nahmen dieses Jahr teil. Während 5 Gruppen per Ski oder Snowboard unterwegs waren, betätigte sich eine Gruppe „alternativ“. In der Alternativgruppe standen vielfältige Wintersportarten wie Nordisch Langlauf, Schneeschuhwandern sowie eine Winterwanderung auf dem Programm.



Besonders hervorzuheben sind die hervorragenden Pistenbedingungen und das perfekte Wetter, welches alle Beteiligten die ganze Woche erfreute. Auch am Abend wurde niemandem langweilig, denn durch das abwechslungsreiche Abendprogramm gab es immer etwas zu tun.

Nach einem kurzen Fußweg zum Nagelköpfel konnten die Schüler Bobfahren und Snowtuben. Dieses schon zur Tradition gewordene Programm, kam bei den Schülern sehr gut an.



Am letzten Abend wurden die besten Sportler des Jahres gekürt.

Zu den besten Skifahrern wurden Lukas Barth und Tobias Wallner gewählt. Als beste Snowboarder wurden Lorenz Schneider und Johannes Grün ausgezeichnet, bester Langläufer wurde Maximilian Hufnagl.



Zusammenfassend kann man sagen, dass die Wintersportwoche ein voller Erfolg war. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrer, hatten großen Spaß und kehrten unversehrt in den Schulalltag, in die letzte Woche vor den Semesterferien, zurück.

- Artikel von HTL-HL