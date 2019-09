NÖN

In Hollabrunn gibt es einen positiven Tenor, was die notwendigeZusammenarbeit zwischen den Schulen und Vereinen in SachenSportstätten betrifft. „Natürlich gibt es hin und wieder Kleinigkeiten, grobe schlechte Erfahrungen haben wir bisher nicht gemacht“, sagt BG/BRG-Direktorin Jutta Kadletz.