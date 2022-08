Retzer Land: Neues Schuljahr, neuer Glanz

Werbung

Die Pulkauer Volksschulleiterin Barbara Ptacek leitet auch die Mittelschule der Stadt. Acht Lehrkräfte, einige mit halber Lehrverpflichtung, unterrichten vier Volksschulklassen. „Die Klassenzimmer sind frisch renoviert. Für Volks- und Mittelschule wurden neue Möbel angekauft“, erzählt die Pädagogin, was es Neues gibt. Ab diesem Schuljahr gibt es in der Mittelschule wegen der gestiegenen Schülerzahl eine zusätzliche und somit sechs Schulklasse.

Insgesamt 15 Lehrkräfte betreuen die große Schülerschar. Der Schulleiterin steht eine administrative Kraft für die Büroarbeiten zur Verfügung.

In der zweiklassigen Volksschule Hardegg-Pleissing. freut sich Schulleiterin Sonja Ziegler sich auf voraussichtlich 49 Kinder, die von insgesamt vier Pädagoginnen gelehrt werden. Auch die Leiterin steht nach wie vor im Klassenzimmer. In einer Klasse werden die 26 Kinder der ersten und zweiten Schulstufe gemeinsam unterrichtet. In einer weiteren Klasse sitzen die 23 Schüler der dritten sowie vierten Schulstufe. „Es funktioniert sehr gut und die Schülerzahl zeigt erfreulicherweise eine steigende Tendenz auf“, sagt die leidenschaftliche Volksschulleiterin.

Das Team der Tourismusschulen Retz bereitet indes intensiv den Schulbeginn am neuen Standort am Rupert-Rockenbauer-Platz 2 vor. Schüler und Lehrer erwarten helle und freundliche Klassenräume, die EDV-Räume und perfekten Küchen sind fertig für den Start, die „Lehrbar“ wurde montiert.

HTL-Schüler reden bei Entscheidungen mit

Doch nicht nur das Schulhaus wurde neugestaltet. Auch die Schuluniform wurde in Zusammenarbeit von Schülern, Servicelehrerin Elisabeth Zach und „Der Walter“ in elegantem Dunkelgrün neu zusammengestellt. 80 Jugendliche starten in den drei ersten Jahrgängen im neuen Outfit, das sie bereits bei der Anprobe Ende Juni kennenlernen durften. Die Schüler werden an der HLT in alle wichtigen Entscheidungen miteingebunden. Von der Schuluniform bis zum neuen Leitbild der Tourismusschulen werden die Prozesse und Inhalte zwischen Direktion, Pädagogen und Schülern diskutiert und entschieden.

Die ersten Jahrgänge starten in Retz mit inhaltlichen Neuerungen. Die Schüler der Höheren dürfen zwischen bewegtem und kreativem Tourismus sowie den Sprachen Spanisch und Tschechisch wählen. Für den Aufbaulehrgang wurde ein Wirtschafts- und Sprachenpaket geschnürt und die Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung intensiviert.

