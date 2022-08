Schülerzahlen im Schmidatal steigen

Werbung

„In der Volksschule werden zwei Lehrkräfte das Team erweitern, derzeit steigen die Schülerzahlen an“, freut sich Ziersdorfs Direktorin Regina Pfeifer. Sie leitet auch die Medienmittelschule. „Hier sind die Schülerzahlen gleich bleibend.“

An beiden Standorten sind keine Schulversuche geplant, denn: „Es ist wichtig, die Kinder wieder zur Normalität zurückzubringen“, sagt Pfeifer. Auch die Schülerzahlen der Volksschule Sitzendorf steigen leicht an, wie Direktorin Monika Falschlehner bestätigt. Beim Individuellen Förderzentrum sei ein stärkerer Anstieg zu verzeichnen. Das Volks- und Sonderschulgebäude ist in die Jahre gekommen. „Derzeit planen wir und machen uns Gedanken über eine optimale Lösung“, informiert Vizebürgermeister Florian Hinteregger.

„Mit Cornelia Taschler wird unser Team erweitert, unsere neue Kollegin wird das Fach Deutsch unterrichten“, erzählt Karin Hnuta, Direktorin der Mittelschule in Sitzendorf. Seit 1972 wird das Schlossgebäude als Hauptschule genutzt, wurde zweimal umgebaut und für die jeweiligen Anforderungen ausgestattet. So gibt es in diesem Jahr eine weitere Notebookklasse. Und: „Wir legen heuer wieder unseren Fokus auf Fit-Ernährung-Sport.“

„Gemeinden um Erhalt der Volksschulen bemüht“

Die Volksschulen in Maissau, Mühlbach und Ravelsbach stehen weiter unter der Leitung von Direktorin Helga Leidenfrost. Personelle Veränderungen wird es nur in Ravelsbach geben, hier tritt Pädagogin Brigitte Jobst mit 1. Oktober ihren Ruhestand an. Neu ins dortige Lehrerteam wird Daniela Weiß kommen. Auch die Schülerzahlen stehen bereits fest: Spitzenreiter ist die VS Maissau mit gesamt 73 Schülern, davon 18 Schulanfänger. Die Schule ist weiter vierklassig. Jeweils zwei Schulklassen gibt es in der VS Mühlbach und Ravelsbach. Ravelsbach verzeichnet 50 Schüler insgesamt, davon zehn Erstklässler, Mühlbach 46 Schüler, davon 15 in der ersten Klasse.

„Alle drei Gemeinden sind um den Erhalt ihrer Volksschulen sehr bemüht“, freut sich Leidenfrost. So wurde bei der Volksschule Ravelsbach der Vorplatz im Innenhof neu asphaltiert. Außerdem sind hier vier neue Smartboards installiert worden. Sozusagen als Abschluss der längeren und aufwendigen Sanierungsarbeiten am Volksschulgebäude.

