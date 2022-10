Ein Fest für den Erzengel Michael im Hadreser Pfarrhof

Der Erzengel Michael wird schon seit dem 5. Jahrhundert verehrt, seiner gedacht wird Ende September, da wird der Michaelistag gefeiert. Die Pfarrgemeinde Hadres ehrt den Heiligen Michael, ihren Schutzpatron, jährlich mit einem großen Fest im Pfarrhof. Einzig 2020 konnte aufgrund der Pandemie kein Fest stattfinden. Hadres zählt zu den wenigen Gemeinden im Pulkautal, die den Namenstag ihres Schutzpatrons mit einem Fest begehen – und das seit 45 Jahren.

Unter Monsignore Willibald Steiner, der 1971 Pfarrer in Hadres wurde, wurde 1977 der Pfarrhof umgebaut, und „mit der Fertigstellung der Sanierung des Pfarrhofs kam auch die Idee auf, am Namenstag des hl. Michael ein Fest zu veranstalten“, erinnert sich Steiner an das erste Michaelisfest.

